«Мы используем пробелы». Разговор с аналитиком о контрнаступлении ВСУ на Юге и выматывании ресурсов россиян

16 июня, 22:22
Эксклюзив НВ
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Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

Автор: Павел Новиков

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ рассказал, что украинские Вооруженные силы используют пробелы в российской обороне и плавно проводят контрнаступление в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/57uLUZHjb2Q

— Начнем с Рамштайна-3. Положительная новость, что поддерживающих Украину стран стало больше, это уже 50 стран. Но общие итоги, нам действительно по результатам этого заседания будет лучше?

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— Мы знаем, в каких сложных условиях находятся наши героические защитники по нескольким направлениям, особенно на Востоке, под Северодонецком. Конечно, нам очень нужна и необходима реактивная артиллерия, ствольная, для того чтобы эффективно сдерживать противника и уничтожать его позиции. Но если мы посмотрим на то, что механизм Рамштайн работает и будет работать на будущее, сам координационный штаб в Штутгарте, который сосредоточенный, где работают представители и этих стран, и Украины для того, чтобы координировать усилия по поиску финансирования и поставки оружия в Украину, работает чуть ли не в круглосуточном режиме, то есть это системная работа. Средства выделяются, расширяется клуб государств, которые готовы присоединиться к помощи. Поддержка в предоставлении оружия становится больше, мы получаем больший клуб государств и доступ к разного рода вооружениям.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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