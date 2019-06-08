Мы идем в политику всерьез и надолго — Вакарчук Вчера, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Вакарчук: Это только начало Gleb Garanich/Reuters

Партия Голос идет в политику всерьез и надолго, заявил лидер политической силы Святослав Вакарчук на съезде.

«Никто не говорил, что партия Голос идет на короткий срок. Мы идем в политику всерьез и надолго, и будем там столько, сколько нужно будет времени, чтобы настоящие изменения в стране произошли», — сказал он.

Вакарчук подчеркнул, что Голос будет делегировать своих людей в исполнительную власть.

«Мы пойдем на местные выборы и заведем представителей в местные советы и будем поддерживать лидеров местных громад, чтобы они баллотировались в мэры. Мы будем создавать мощное движение», — резюмировал он.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Возглавит список партии сам Вакарчук.