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Мы идем в политику всерьез и надолго — Вакарчук

Вчера, 19:34
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Мы идем в политику всерьез и надолго — Вакарчук - фото

Gleb Garanich/Reuters

Вакарчук: Это только начало

Партия Голос идет в политику всерьез и надолго, заявил лидер политической силы Святослав Вакарчук на съезде.

«Никто не говорил, что партия Голос идет на короткий срок. Мы идем в политику всерьез и надолго, и будем там столько, сколько нужно будет времени, чтобы настоящие изменения в стране произошли», — сказал он.

Вакарчук подчеркнул, что Голос будет делегировать своих людей в исполнительную власть.

«Мы пойдем на местные выборы и заведем представителей в местные советы и будем поддерживать лидеров местных громад, чтобы они баллотировались в мэры. Мы будем создавать мощное движение», — резюмировал он.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Возглавит список партии сам Вакарчук.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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