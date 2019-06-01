Мы глубоко залезли в дерьмо и на сто лет отстали от Германии. Интервью Андрея Садового — видео Вчера, 09:17 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Садовый НВ

Лидер объединения Самопомич и городской глава Львова в интервью Радио НВ рассказывает о планах на парламентские выборы, действующего президента, войну на Донбассе и Святослава Вакарчука.



Все депутаты Верховной Рады нашей Самопомочи прошли рейтингование в каждой области, и мы в ближайшее время уже опубликуем последовательность их номеров, которые они получат. […] Второй блок — это наши лидеры из регионов, они проходили отбор каждый в своем регионе и затем мы имели в Киеве сборы макрорегионов. Могу вам сегодня озвучить лидеров по направлениям: по запаху, например, выиграл Виталий Федрин, он сам из Тернополя, по центру — Ольга Бабий, кстати, глава Ассоциации водоканалов Украины, по северу — Руслан Хомнич, Волынь — это один из лидеров аграрного союза. По югу победил Андрей Дмитриев, Херсонская область, предприниматель. По востоку победил Вячеслав Кущинский, Полтава. Они являются неизвестными для украинского парламента, но все они известны в своих регионах, в своих ассоциациях, они будут в лидирующем списке нашей партии. Также большая часть мест зарезервирована для общественных деятелей, для лидеров профессиональных сред. […] Я думаю, что, наверное, мне придется возглавлять список, вести партию к победе, но финальное решение, конечно, будет принимать съезд.

Нам всегда такое говорили, что у нас рейтинги не такие, мы на это мало обращали внимание и делали свою работу. Когда украинцы голосовали за изменения, выбирая Зеленского, на самом деле мы голосовали за неизвестность. Мы не знаем, какой будет международная политика, мы не знаем, как мы будем возвращать оккупированные территории, как мы будем увеличивать количество рабочих мест, как будем возвращать средства (80 млрд долларов долга на сегодня). А Самопомич имеет ответы на эти вопросы, у нас есть специалисты. Простой пример: спросите каждого нотариуса, кто присоединился и кто выстроил закон О банкротстве? Руслан Сидорович. Спросите, кто разрабатывал закон О рынке электроэнергии? Лев Пидлисецкий. Спросите людей, кто работает над законом о замене налога на прибыль налогом на выведен капитал? Это Татьяна Острикова. Оксана Сыроид, Олег Березюк — каждый из наших людей является чрезвычайно ценным, страна должна иметь их среди тех, кто будет работать в парламенте.

Возглавляя список, ты обязан быть готов к такому вызову (стать премьер-министром — ред.). Если мы будем иметь приличный результат и так сложится конструкция, то, конечно, готовность есть, но каждый день надо над собой работать, надо учиться, жизнь меняется.

И Зеленский, и люди, которые его окружают, близкое окружение — это достаточно неглупые люди, они реалисты. Я думаю, никто себе даже не представляет, что сегодня делается в его голове, чувствует ли он эту бетонную плиту, которая на него обрушилась. Если он хочет иметь успех, ему надо привлекать лучших, а у нас есть лучшие. Я думаю, что он сегодня в такой ситуации, когда он действительно как губка впитывает информацию. Я не думаю, что человек может так быстро это все переварить. Я готовлюсь ко встрече, я ему, конечно, то, что я имею, изложу более детально. Он должен иметь желание для этой встречи, я не могу требовать этого. Есть миллион проблем в стране, я его благодарю, что он приехал в Червоноград, где погибли двое наших шахтеров. То, что он первый визит совершил на восток, на передовую — это очень мудро, это очень правильно, он делает правильные вещи.

Каждый день мы (Львов — ред.) платим один миллион гривен за право вывозить отходы. В Украине есть пять тысяч полигонов, все они сейчас с нами сотрудничают, но если кто-то захочет сделать дестабилизацию, это делается очень легко, потому что наш полигон по решению суда закрыт, завод мы начинаем строить только в этом году и будем строить два года. У нас в Украине можно сделать проблему для любого города, можно подорвать канализацию, можно перекрыть воду, отключить электроэнергию. Во Львове использовали технологию мусора, и мы больше года жили в мусорной блокаде. Это такие реалии и сейчас, если, дай Бог, сменится руководство правоохранительных органов, будут искать тех нелюдей, которые подожгли полигон, тех, кто организовывал все эти процессы, потому что они все известны на самом деле. Не надо далеко ходить, это все делалось с молчаливого согласия и координации СБУ, прокуратуры, полиции, а координационный штаб был в Администрации президента, Петр Алексеевич занимался Самопомиччю и Садовым персонально, такова жизнь.

Я думаю, что он (Порошенко — ред.) запомнится тем, что мы получили безвиз. Это очень важный момент. Вообще он прекрасно умел дружить на международном фронте, но вы посмотрите на потери на востоке, а мы потеряли 13 тысяч человек во время войны, четыре тысячи из них — это ребята, которые погибли, это больше, чем погибло украинцев во время афганской войны, это реальность. Чтобы оценивать президента должно пройти определенное время, я думаю, лет через пять можно будет точнее говорить, давать характеристику Порошенко. Потому что вспомните Кучму, что говорили о нем, когда он был, а что говорят сегодня. Какой был роста экономики тогда, тогда мы стояли буквально в нескольких шагах к вступлению в Европейский Союз и тогда Россия это все сломала. На сегодня это наша история, а об истории я говорю или хорошо, или ничего.



Никогда [не был в ситуативной комнате в Администрации президента]. Там оборудование вывезли? Это смех, конечно. Я сегодня у себя на Facebook написал, когда я начал работать городским главой, качественно оборудовал свой кабинет, кабинет переговоров, но это все остается для общества. Забирать с собой компьютер, вещи — это Петр Алексеевич уже немножко переборщил.

Очень многое зависит от позиции президента, какую политику он будет проводить. Я бы ему советовал проводить политику максимального вовлечения всех сил, которые мыслят трезво для того, чтобы строить успешную сильную страну. Мы так глубоко залезли в дерьмо, мы по уровню развития на 100 лет отстали от Германии, на 50 от Польши, вы это прекрасно знаете. Имея интеллект и полезные ископаемые, у нас, извините, использование этого всего очень, я бы сказал, недостойное. Поэтому без объединения ничего не будет, но есть определенные принципы. Я со страхом представляю как новый парламент будет голосовать за особый статус Донбасса, за изменения в Конституцию. Если это произойдет, то у нас могут быть тектонические изменения в нашей стране, это очень опасно. Я понимаю, что на Зеленского будет давить и Меркель, и будет давить Макрон, и особенно Путин, у них будет общая позиция, поэтому победить он сможет только при одном условии — если он сумеет получить поддержку всех граждан страны.



Выборы не выигрываются мечтами, выборы выигрываются титаническим трудом и умением влюблять в себя людей. Для этого должна быть энергия, для этого должно быть драйв. Я сделал шаг, который вряд ли кто-то ожидал во время президентских выборов, я дал пас Анатолию. Как он этим воспользовался — это уже наша история, но мы идем вперед, я буквально сегодня с ним общался по телефону, на прошлой неделе я общался со Славиком Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы мы по округам имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы. Я никогда не буду сидеть и составлять список: Иван, Петр, Николай, этот прекрасный, этот плохой. Мы идем принципами открытых списков, вызывает очень большие переживания у партийцев, у наших депутатов, но это правильная дорога, это то, что должна делать нормальная демократическая страна, это наши принципы. Поэтому, по моему убеждению, возможно, в парламенте мы будем вместе. То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю.



Я публично обратился к президенту Зеленскому с просьбой, требованием вернуть Саакашвили паспорт, через несколько часов мы увидели указ. Миша благодарен, мне звонил, мы с ним сегодня встретимся, пообщаемся. Это тот шаг, который должен сделать президент Украины, я бы это сделал. […] У него (Саакашвили — ред.) уже партии нет, потому что ее рейдернули, он сказал. Он сегодня, я думаю, будет независимым политиком и он будет с теми, кто будет иметь желание работать для Украины. Это глупость — не использовать его опыт для государства. Посмотрите, пожалуйста, на Грузию до Саакашвили и Грузию после Саакашвили, это две кардинально разные страны.