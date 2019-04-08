"Мы доведем эту историю до абсурда": штаб Порошенко рассказал о своей позиции по дебатам – СМИ
В штабе действующего президента Петра Порошенко считают, что проведение дебатов необходимо для президентской команды с технологической стороны, пишет РБК-Украина.
В частности, агентство со ссылкой на источник отмечает, что в команде
Порошенко убеждены, что в ходе дебатов с Зеленским действующий президент сможет получить преимущество над своим соперником. С одной стороны, это станет для
Зеленского выходом в некомфортную для него среду серьезных политических тем, а,
с другой – Порошенко сможет предстать перед зрителями гораздо более
компетентным претендентом на президентское кресло.
В штабе Порошенко допускают, что сейчас команда Зеленского попытается избежать публичных дебатов, но при этом рассчитывают, что дебаты все же состоятся.
"Мы придем к тому, что через неделю по всей стране будут флажки "Вова, иди на дебаты". Мы доведем эту историю до абсурда. Ему не останется иного выхода", – рассказывает один из членов президентского штаба.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.
Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.
Сам Зеленский сказал, что дебаты состоятся 19 апреля.
В то же время в ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.