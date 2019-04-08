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"Мы доведем эту историю до абсурда": штаб Порошенко рассказал о своей позиции по дебатам – СМИ

Сегодня, 12:40
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"Мы доведем эту историю до абсурда": штаб Порошенко рассказал о своей позиции по дебатам – СМИ - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

В команде Порошенко убеждены, что в ходе дебатов президент сможет получить преимущество над Зеленским

В штабе действующего президента Петра Порошенко считают, что проведение дебатов необходимо для президентской команды с технологической стороны, пишет РБК-Украина.

В частности, агентство со ссылкой на источник отмечает, что в команде Порошенко убеждены, что в ходе дебатов с Зеленским действующий президент сможет получить преимущество над своим соперником. С одной стороны, это станет для Зеленского выходом в некомфортную для него среду серьезных политических тем, а, с другой – Порошенко сможет предстать перед зрителями гораздо более компетентным претендентом на президентское кресло.

В штабе Порошенко допускают, что сейчас команда Зеленского попытается избежать публичных дебатов, но при этом рассчитывают, что дебаты все же состоятся.

"Мы придем к тому, что через неделю по всей стране будут флажки "Вова, иди на дебаты". Мы доведем эту историю до абсурда. Ему не останется иного выхода", – рассказывает один из членов президентского штаба.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

Сам Зеленский сказал, что дебаты состоятся 19 апреля. 

В то же время в ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты

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