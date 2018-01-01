Мы должны сделать все, чтобы "смерть" Украины была невыгодна России - вице-спикер Рады Оксана Сыроид Сегодня, 19:12 1 Цей матеріал також доступний українською Вице-спикер Рады Оксана Сыроид Фото: Oksana Syroyid via Facebook

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид сообщила, что "Россия будет агрессивной к Украине следующие 300 лет или пока будет жива".

Об этом она заявила в эфире Радио НВ, комментируя сдвиг повестки российских пропагандистских телеканалов в более "мирную сторону" по отношению к Украине после прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

"Есть сосед, которых хочет вас убить, а вы хотите жить. Что может быть при таких обстоятельствах предметом договоренностей? Фактически, [их] нет <...> Чтобы были обстоятельства для переговоров, нужно или чтобы вы согласились умереть, или сделать вашу смерть невыгодной для убийцы. <...> Мы должны сделать все, чтобы наша "смерть" была невыгодна для России", - отметила Сыроид.

Ранее вице-спикер заявила, что негативные юридические последствия от прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией является "придуманным мифом".

Напомним, 6 декабря Верховная Рада проголосовала за прекращение действия этого договора.