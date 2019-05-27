Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба 27 мая, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Виктор Муженко/Facebook Муженко пожелал удачи новому начальнику Генштаба Виктор Муженко/Facebook

Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел и должности новому главе Генштаба Руслану Хомчаку.

Об этом сообщил в Facebook, обнародовав копию рапорта на имя министра обороны Степана Полторака.

«С июля 2014 я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных Сил без колебаний встали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный долг», — сказал он.

Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ «еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии».

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

