«Пиар-проект и кампанейщина». Муженко критически высказался о формировании терробороны накануне вторжения 26 марта, 19:43 Главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах Виктор Муженко (Фото:Виктор Муженко/Facebook)

Бывший глава Генерального Штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с формирования территориальной обороны в начале полномасштабного вторжения России сделали пиар-проект, и такова «кампанейщина» принесла немало проблем и сломала систему мобилизации.

Такое мнение бывший глава Генштаба ВСУ в 2014-2019 годах, а сейчас научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ генерал Виктор Муженко выразил в интервью изданию Факты.

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«Меня очень удивило формирование территориальной обороны. Из этого тоже сделали пиар-проект. Такая кампания принесла очень много проблем, особенно на начальном периоде, потому что сломали систему мобилизации. Тем, кто должен прийти в качестве оперативного резерва для укомплектования боевых бригад, пришлось идти в бригады терробороны. А неподготовленным людям – в бригады для участия в боевых действиях», – сказал бывший Главнокомандующий ВСУ.

По мнению Муженко, эта ситуация похожа на происходящее в 2014 году.

«Я не мог поверить в такое, потому что мы нарабатывали эту систему мобилизации. В декабре 2018 года, когда было объявлено военное положение, развернули десять бригад территориальной обороны в десяти приграничных областях, было призвано более 30 тысяч человек. С ними в течение 25 суток провели собрание. После этого было принято решение по доукомплектованию бригад, особенно запорожской и херсонской, минометами, противотанковыми и зенитно-ракетными комплексами. Но с началом войны они не могли ничего из этого применить, потому что эти бригады не успели мобилизоваться. Вот что меня удивило», - подчеркнул украинский военный.

Муженко добавил, что принятый в 2021 году Закон «Об основах национального сопротивления» стал «большим плюсом» для действующей власти.

"Терроборону начали формировать только в январе 2022 года. Но начали менять командиров. Пришли новые люди, которые просто не понимали и не знали, как все было сделано до этого. Вообще, за эти три года столько изменений произошло… Практически всех ключевых лиц изменили, включая руководителей оперативных командований и даже некоторых бригад. И вот получилось, что оружие было складировано в определенных воинских частях, но об этом не все, вероятно, знали. А были и акты закладки, и доклады командующего Сухопутными войсками, были и закладки для ССО», — подытожил бывший начальник Генштаба ВСУ.