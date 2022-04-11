Мужчин могут обязать вернуться из-за границы во время войны — в Раду внесли новый законопроект 11 апреля, 19:01 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

Депутаты Верховной Рады предлагают законопроект, согласно которому мужчины, подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, будут обязаны вернуться в Украину во время войны.

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Об этом говорится в законопроекте № 7265 от 8 апреля



«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение полноценного функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления в условиях военного положения», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Согласно пояснительной записке, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, по закону подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, а также члены Кабинета Министров, руководители органов государственной власти и их заместители, депутаты Совета, сельские, поселковые, городские головы, работники правоохранительных органов Украины, судьи, судьи Конституционного Суда Украины, находящиеся за пределами Украины прокуроры при отсутствии уважительных причин обязаны вернуться в Украину.

Такое обязательство, как говорится в пояснительной записке, не будет действовать для тех, кто имеет уважительную причину не возвращаться в Украину. К таким причинам относятся командировки, лечение в стационаре, катастрофы, стихийные бедствия и другие обстоятельства, препятствующие возвращению в Украину.

Вернуться все перечисленные лица должны в течение 15 дней.

В случае невыполнения нормы возвращения нарушитель наказывается лишением свободы на 5−10 лет.

Инициатор законопроекта — представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас (фракция «Слуга народа») и комитета по правам человека Дмитрий Лубинец («За будущее»).

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