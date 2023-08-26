Восстановление Украины станет самым большим госзаказом в ЕС. Чего боятся иностранные деньги? Большое интервью Максима Бахматова с Мустафой Найемом 26 августа, 18:10 NV Премиум Первая линия водопровода в Кривой Рог открыта 21 августа (Фото:Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины / Facebook)

В январе правительство Украины объявило о создании Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, которому поручили отвечать за реализацию проектов восстановления страны. Новое учреждение возглавил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Агентство организует процесс ремонта автодорог и мостов, объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий и террористических актов РФ и тому подобное.



В интервью Максиму Бахматову на Radio NV Найем прокомментировал смелую, но недешевую идею поставки воды в регион, пострадавший после подрыва Каховской ГЭС; готовность пройти международную сертификацию по «антивзяточничеству»; ситуацию с ремонтом столичных мостов; необходимость бронировать от армии ценных работников строительной отрасли. А также — объяснил, что такое «заточка», которая позволяет «удобным» фирмам выигрывать государственные тендеры.

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— Я бы хотел, чтобы ты объяснил, чем занимаешься, какие цели и задачи, чего достигли, какие планы? Итак, ты глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры?

— Действительно, так называется орган, созданный в начале этого года, в январе. Это не просто орган, который создавался с нуля. Была предыстория. Существовал, как вы знаете, Укравтодор, то есть государственное агентство, которое занималось дорогами и мостами по всей стране. И был такой орган, мало кто о нем, наверное, знает, Укринфопроекция, которая создана была еще в 2012 году. Команда людей, которые делали проекты под Евро 2012. Там стадионы, другие крупные инфраструктурные проекты. Эти две команды объединились и было создано таким образом Государственное агентство восстановления.

Почему именно эти ведомства? И зачем это было создано? Проблема в том, что еще с самого начала войны очень было много восстановительных работ по всей стране. И не только дороги и мосты, но и различные другие инфраструктурные решения, к которым была привлечена наша команда. Когда я говорю «наша», имеется в виду и Министерство [инфраструктуры] Александра Кубракова, Укрзализныця, Укравтодор. То есть такая большая инфраструктурная команда, с которой мы стараемся делать все вместе. У нас нет какого-то разделения. Мы просто имели этот опыт.

Например, когда начались первые обстрелы железной дороги, мы стали первыми, кто начал защищать наши подстанции биг-бэгами. То, что сейчас уже стало трендом. Я уже не говорю о том, что с самого первого дня войны касается восстановления дорог и мостов. Не могу сказать, что сейчас состояние дорог в стране лучше, но понятно почему. Есть вопрос недофинансирования, потому что не было в прошлом году [собрано достаточно] налогов. Но за все время войны ни один маршрут не остановился. И эти работы велись даже во время обстрелов. Главным для нас было — дороги, которые на прифронтовой части и которые ведут к пунктам пропуска. То есть там, где вывозится или завозится продукция. И мосты, которые являются критическими для населения, для доставки базовых продуктов.

— Итак, Агентство восстановления занимается восстановлением после враждебных действий Российской Федерации?