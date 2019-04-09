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Мустафа Найем даст интервью Сергею Рахманину на Радио НВ

Вчера, 17:11
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Мустафа Найем даст интервью Сергею Рахманину на Радио НВ - фото

НВ

Сегодня, 9 апреля, в 20:00 народный депутат Мустафа Найем должен был дать интервью журналисту Сергею Рахманину в прямом эфире Радио НВ

Однако впоследствие стало известно, что народный депутат не сможет приехать на эфир.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник с 20:00 до 21:00.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта 2018 года.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.


Где вещает Радио НВ

Фото: НВ

Теги:   Радио НВ Прямой эфир Мустафа Найем

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