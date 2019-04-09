Мустафа Найем даст интервью Радио НВ сегодня в 20:00 Сегодня, 17:11 178 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Сегодня, 9 апреля, в 20:00 народный депутат Мустафа Найем даст интервью журналисту Сергею Рахманину в прямом эфире Радио НВ.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник с 20:00 до 21:00.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта 2018 года.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.





Где вещает Радио НВ