Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

Мустафа Найем даст интервью Радио НВ сегодня в 20:00

Сегодня, 17:11
178
Цей матеріал також доступний українською
Мустафа Найем даст интервью Радио НВ сегодня в 20:00 - фото

НВ

Сегодня, 9 апреля, в 20:00 народный депутат Мустафа Найем даст интервью журналисту Сергею Рахманину в прямом эфире Радио НВ.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник с 20:00 до 21:00.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта 2018 года.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.


Где вещает Радио НВ

Фото: НВ

Теги:   Радио НВ Прямой эфир Мустафа Найем

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 13:05

img
Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания
Геополитика

Сегодня, 09:45

img
"Клекочущие орлы": в Украину прибудет элитный десант из США
Бокс

Сегодня, 16:30

img
Промоутер Усика рассказал, когда украинец будет драться с Джошуа

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84966
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21348
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114