Мураев заявил, что обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока Вчера, 10:38 Цей матеріал також доступний українською hromadskeradio.org Мураев надеется, что Зеленский освободит Ефремова, несмотря на уголовное дело hromadskeradio.org

Пророссийский политик Евгений Мураев заявил, что обвиняемый в государственной измене экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка Оппоблока на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По словам Мураева, он надеется, что это может помочь освободить уличенного в поддержке террористов Ефремова и других сторонников российских оккупантов.

«Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский и все-таки освободил этих людей», — добавил Мураев.

Ранее сообщалось, что Оппоблок представил первую десятку своего избирательного списка на парламентских выборах.

Напомним, Ефремова задержали в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года.

Ему также инкриминируют поддержку террористов «ЛНР» и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.

На представленном видео Ефремов активно участвует в митинге в Луганске в марте 2014 года. Тогда же на здании облсовета заменили украинский флаг российским.

Позже Ефремову сообщили о подозрении в государственной измене.