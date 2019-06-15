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Мураев заявил, что обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока

Вчера, 10:38
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Мураев заявил, что обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока - фото

hromadskeradio.org

Мураев надеется, что Зеленский освободит Ефремова, несмотря на уголовное дело

Пророссийский политик Евгений Мураев заявил, что обвиняемый в государственной измене экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка Оппоблока на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По словам Мураева, он надеется, что это может помочь освободить уличенного в поддержке террористов Ефремова и других сторонников российских оккупантов.

«Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский и все-таки освободил этих людей», — добавил Мураев.

Ранее сообщалось, что Оппоблок представил первую десятку своего избирательного списка на парламентских выборах.

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Напомним, Ефремова задержали в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года.

Ему также инкриминируют поддержку террористов «ЛНР» и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.

На представленном видео Ефремов активно участвует в митинге в Луганске в марте 2014 года. Тогда же на здании облсовета заменили украинский флаг российским.

Позже Ефремову сообщили о подозрении в государственной измене.

Теги:   Сепаратисты Государственная измена Парламентские выборы Оппоблок Александр Ефремов Евгений Мураев

Спецтема   Выборы в Раду

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