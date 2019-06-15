Мураев заявил, что обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока
Пророссийский политик Евгений Мураев заявил, что обвиняемый в государственной измене экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка Оппоблока на выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
По словам Мураева, он надеется, что это может помочь освободить уличенного в поддержке террористов Ефремова и других сторонников российских оккупантов.
«Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский и все-таки освободил этих людей», — добавил Мураев.
Ранее сообщалось, что Оппоблок представил первую десятку своего избирательного списка на парламентских выборах.
Напомним, Ефремова задержали в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года.
Ему также инкриминируют поддержку террористов «ЛНР» и незаконное завладение имуществом Луганскуголь.
На представленном видео Ефремов активно участвует в митинге в Луганске в марте 2014 года. Тогда же на здании облсовета заменили украинский флаг российским.
Позже Ефремову сообщили о подозрении в государственной измене.