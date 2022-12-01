Мураев выехал из Украины в мае — УП 1 декабря, 16:40 Евгений Мураев (Фото:Vladislav Musienko/Reuters)

Экс-нардеп и владелец заблокированного пророссийского телеканала Наш Евгений Мураев выехал из Украины в мае 2022 года, сообщает Украинская правда со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, Мураев пересек украинскую границу с Венгрией на Закарпатье.

На тот момент указаний по ограничению его выезда от правоохранительных органов, видимо, не существовало.

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В сентябре журналисты УП выяснили, что Мураев с семьей живет в Вене и иногда бывает в Братиславе по делам.

30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии Наши Евгения Мураева и его соратников. Его подозревают в госизмене.

14 июня в Украине запретили деятельность пророссийской партии Наши. Ее лидером является Мураев.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.