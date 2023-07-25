Грозит до 15 лет каждому. Как работали на Россию экс-нардеп Мураев и нардеп Пономарев, которых подозревают в госизмене 25 июля, 15:19 Сюжет Евгений Мураев и Александр Пономарев получили подозрения по одинаковой статье (Фото:Коллаж NV)

В Украине — новая волна громких дел о государственной измене. Фигурантами таких расследований стали действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев и экс-нардеп Евгений Мураев, чья партия НАШІ также запрещена в Украине. Обоим уже сообщили о подозрении.

NV рассказывает главное, что важно знать об обоих делах.



Подрывная деятельность против Украины: за что Мураеву грозит до 15 лет

Евгений Мураев был депутатом Верховной Рады 7-го и 8-го созывов (с декабря 2012-го до лета 2019 года) от Партии регионов. Также он возглавлял ныне запрещенную в Украине партию Наші. По данным Украинской правды, Мураев выехал из Украины в мае 2022 года, он пересек украинскую границу с Венгрией. С тех пор Мураев с семьей живет в Вене и иногда бывает в Братиславе по делам, писала УП зимой 2022 года.

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25 июля Служба безопасности Украины сообщила, что Мураеву было объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена ( ч. 1 ст. 111, карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее);

ч. 1 ст. 111, карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее); нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам ( ч. 1 ст. 161, наказание в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового).

Бывшему нардепу сообщили о подозрении на основе доказательной базы, собранной СБУ, согласно которой Мураев причастен к подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал Наш «для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины».

«Он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ. Прежде всего это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятии на международной арене», — пояснили в СБУ суть дела против Мураева.

Там напомнили, что еще в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. Тогда под санкции попали ключевые медиа, которые контролировал экс-нардеп: компания Наша Прага (канал Макси-ТВ), НАШ 24, НАШ 365 (канал НАШ) и компания на Кипре Demosena Investments Ltd, которая, по данным СНБО, является владельцем этих компаний. Ограничения ввели на пять лет на основании представления СБУ.

После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены «факты преступной деятельности Мураева против государственной безопасности Украины», отмечают в СБУ. Служба еще ведет мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и подчеркивает, что бывшему нардепу грозит до 15 лет лишения свободы.

Возможный кандидат Кремля на роль « гауляйтера». Как каналы Мураева вредили Украине, а он сам поддерживал российскую пропаганду

Евгений Мураев — бывший депутат Харьковского облсовета от Партии регионов, который в годы президентства Виктора Януковича был назначен главой райгосадминистрации в родном городе Змиев (Харьковская область). В 2012 и 2014 годах дважды избирался депутатом Верховной Рады (впервые — как мажоритарщик от Партии регионов, второй раз — как самовыдвиженец, позже вошел в состав фракции Оппозиционный блок).

Во время Революции Достоинства «регионал» Евгений Мураев был одним из народных депутатов 7-го созыва Рады, которые проголосовали за «диктаторские» законы 16 января 2014 года.

Впоследствии Мураев взял под контроль ряд медиа (в 2014 году выкупил у Вадима Рабиновича телеканал NewsOne) и создал телеканал НАШ, превратив их в площадку для трансляции российских нарративов. После закрытия в результате санкций СНБО каналов Тараса Козака и Виктора Медведчука (NewsOne, ZIK, 112 канал) именно телеканал НАШ оставался главным рупором российской пропаганды в Украине. В ноябре 2021 года Нацсовет по вопросам регулирования теле- и радиовещания назначил дополнительные проверки телеканалам Наш и Макси-ТВ «в связи с распространением высказываний, которые сеют расовую и религиозную вражду» — из-за заявлений самого Мураева.

Много лет подряд он лично распространял лживые антиукраинские месседжи, напоминает Честно.

Так, в 2016 году Мураев заявлял, что в начале российского вторжения на Донбасс в 2014 году в Мариуполе якобы воевали американские солдаты. В течение всех лет гибридной агрессии РФ он утверждал, что на востоке Украины продолжается «гражданская война», которая якобы «выгодна» украинской власти, поскольку вместе с территориями «из электорального поля исчезли «несогласные голоса». Как и российский диктатор Владимир Путин, Мураев также называл Революцию Достоинства «государственным переворотом».

В 2018 году Генпрокуратура уже открывала производство против Мураева по статье «государственная измена». Тогда в эфире 112 телеканала народный депутат назвал незаконно задержанного и осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова «террористом», потому что он, по мнению Мураева, «готовил поджоги и взрывы». Нардеп также выражал сомнение в целесообразности обмена Сенцова.

В 2019 году Мураев баллотировался на пост президента Украины от партии НАШИ (позже снялся с регистрации в пользу Александра Вилкула). В своей предвыборной программе Мураев предлагал, среди прочего, отмену ассоциации с ЕС и «нейтральный и внеблоковый» статус Украины, который он хотел закрепить в Конституции после всеукраинского референдума.

За месяц до февральской атаки России в 2022 году разведка Великобритании сообщила о планах Кремля после вторжения и оккупации установить в Украине «пророссийское руководство». Согласно этим данным, Москва хотела привести к власти в Киеве пророссийского лидера, а потенциальным кандидатом рассматривался именно Евгений Мураев.

Как свидетельствует мониторинг Детектор медиа, за считанные дни до полномасштабного российского вторжения в Украину в эфире телеканала НАШ, принадлежащего Мураеву, обсуждали, как именно Украина может якобы «напасть» на оккупированные территории и почему ВСУ (а не армия РФ) сконцентрировала в районе фронта столько войск, при этом агрессивные действия и угрозы России никак не акцентировались.

25 февраля 2022 года, через сутки после начала большой войны, Евгений Мураев заявлял, что Украине придется капитулировать, а также что он давно предлагал "дать воду в Крым" и «разойтись мирно» с созданными Россией «квазиреспубликами» «ЛНР» и «ДНР».

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. Там были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Работа бизнеса в оккупированном Бердянске в пользу России: что известно о деле нардепа Пономарева

За сутки до того, как стало известно о деле Мураева, о подозрении сообщили еще одному бывшему регионалу, действующему депутату Верховной Рады Александру Пономареву. Он работает в парламенте более десяти лет и является нардепом трех созывов (VII, VIII и IX). В текущем составе Рады входил во фракцию запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.



Хотя в официальном сообщении СБУ и Государственного бюро расследований не называется имя политика, источник NV в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о Пономареве.

Его уличили в сотрудничестве с Россией уже во время большой войны, из-за чего нардепу персонально сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, лишение свободы от 12 до 15 лет).

Следствие установило, что уже во время полномасштабного вторжения России Пономарев, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Пономарева подозревают в частности в том, что он:

перерегистрировал подконтрольные ему предприятия в Бердянске согласно российскому законодательству,

открыл счета в местных « филиалах» российских банков,

филиалах» российских банков, организовал производство и передачу продукции российским оккупационным войскам.

Таким образом заводы нардепа на оккупированной части Запорожской области поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

Когда же народный депутат вернулся в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают россиянам в войне против Украины.

Среди доказательств преступлений Пономарева — электронные носители, изъятые правоохранителями. Теперь суд должен избрать нардепу меру пресечения, прокуратура настаивает на аресте.

Полгода в оккупированном Бердянске и топливо для танков РФ: детали расследования в отношении Пономарева

Александру Пономареву 61 год, он родом из ныне оккупированного Бердянска Запорожской области. В 1998 — 2012 годах занимал должность председателя правления ЧАО Бердянский райагропостач, был членом исполнительного комитета Бердянского городского совета.

Впервые баллотировался в Раду в 2002 году, однако неудачно. В 2002—2006 и 2010−2012 годах был депутатом Запорожского областного совета.

В 2012 году Пономарева впервые избрали народным депутатом как беспартийного самовыдвиженца. До июня 2014 года был членом фракции Партии регионов, во время Революции Достоинства голосовал за диктаторские законы в январе 2014 года.

Впоследствии еще дважды избирался в Раду, последний раз летом 2019 года как кандидат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ), ныне запрещенной в Украине. В 2020 году был одним из инициаторов скандального представления в Конституционный Суд, на основе которого была отменена ответственность для чиновников за недостоверное декларирование.

В декабре 2021 года журналисты Схем установили, что Александр Пономарев имеет российский паспорт. Он был выдан в 2007-м году и до сих пор является действительным.

Когда началось полномасштабное российское вторжение, Пономарев принял участие лишь в голосовании за военное положение 24 февраля 2022 года и пропустил остальные заседания Рады за первые полгода большой войны с РФ, пишет Честно.

В это время, по данным расследователей Схем, нардеп, похоже, был занят более важными для него делами: спасал свой бизнес в Бердянске и перенастраивал его на сотрудничество с оккупантами. Главными активами Пономарева в оккупированном Бердянске является производство моторных масел под брендами Азмол и Агринол. В городе Пономарев известен как «теневой хозяин Бердянска» и «местный феодал», напоминает Чесно. Однако в декларациях упоминаний о бизнесе нардепа не найти, потому что четыре десятка компаний из его группы оформлены на его родственников и помощников.

Как удалось выяснить Схемам, Пономарев выехал из Киева в Бердянск уже в ночь на 25 февраля 2022 года — фактически навстречу российской армии. Он прибыл в город за двое суток до того, как туда зашли российские оккупанты. Сам нардеп заявил журналистам, что ехал, потому что хотел вывезти родственников.

Однако после приезда он сразу отправился на свое агропредприятие Бердянские жатки. Отсюда звонил в приемную депутата ОПЗЖ Юрия Бойко. Нардеп поехал ночевать на некогда государственную базу отдыха Лебеди, приватизированную его семьей — объект записан на сестру депутата.

После того, как 27 февраля Бердянск был оккупирован, Пономарев в течение трех недель активно передвигался по городу, пишут Схемы. Он почти ежедневно посещал собственные предприятия — Бердянские жатки, Азмол и НПП Агринол — и вечером возвращался на базу отдыха Лебеди. Иногда его телефон попадал в зону действия возле городского совета, где оккупанты разместили свой штаб.

20 марта 2022 года начался самый загадочный период пребывания Александра Пономарева в оккупированном Бердянске. Тогда его телефон выключился, а соратники в Киеве заявили, что нардепа задержали оккупанты. Пономарев утверждает, что его подвергали пыткам, арестам и давлению. Однако Схемы выяснили, что хотя свобода передвижения депутата в течение следующих 10 дней действительно была ограничена, а его связь с внешним миром обеспечивали оккупанты, их отношение к нардепу и условия его содержания очень отличались от тех пыток, которым россияне обычно подвергают украинских пленников. Пономарев, вероятно, находился не в подвалах застенков, а на еще одной базе Парус на Бердянской косе — к такому выводу Схемы пришли из анализа передвижений телефонов ряда людей из круга общения Пономарева.

Нардепу позволяли передавать необходимые вещи и коммуницировать с родственниками и помощниками. Контакт с ним обеспечивал представитель оккупантов с позывным "Богун", работник ФСБ. Пономарев утверждает, что не видел его лица, потому что тот был в балаклаве.

Перехват телефонных разговоров «Богуна» с помощником депутата Вячеславом Полищуком свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп «таки нашли общий язык». «Пономарев согласился запустить работу бизнеса, указание о чем передал управляющему Агринола через „Богуна“», — пишут Схемы.

Сам нардеп утверждает, что во время "плена" оккупанты «сватали» его на должность гауляйтера оккупированной части Запорожской области («губернатора»), потом — на «мэра» Бердянска. «Потом — просто хотя бы в качестве промышленника, чтобы я там где-то выступал перед людьми, куда-то там призывал. Одним словом — как медийную фигуру», — рассказал Пономарев Схемам. Он настаивает, что от сотрудничества отказался, а его бизнес «захватили» оккупанты и с тех пор он «находится под контролем РФ».

Данные российского паспорта Пономарева / Фото: Схемы

Уже 30 марта 2022 года Пономарев появился на собственных предприятиях в Бердянске (хотя и «с двумя россиянами под конвоем», как рассказывала в переписке братом помощница нардепа София Васильчик). Он приказал сотрудникам «запускать понемногу производство» и сообщил, что теперь моторные масла будут производить и «для танков» — очевидно, российских.

Однако нардеп настаивает на том, что его предприятия в оккупированном Бердянске не изготавливали масло для российской техники, а продукция НПП Агринол и Бердянских жаток «никоим образом» не шла в РФ.

Однако Схемам удалось установить, что предприятия депутата в оккупированном Бердянске после начала оккупации и с приездом туда Пономарева таки продолжили производство моторных масел: сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции.

Согласно данным базы импортно-экспортных операций ImportGenius, после начала оккупации компания Агринол завезла из России в Бердянск семь с половиной тысяч тонн сырья для выработки моторных масел. Ввоз продолжался как минимум в течение трех месяцев до мая 2022 года включительно. Завозили сырье, в частности, производства нефтеперерабатывающих заводов государственной компании Роснефть. Перевозчик — РН-Транс, тоже дочерняя структура Роснефти.

Кроме того, судя по перепискам работников компаний Пономарева в Бердянске, он продолжал контролировать рабочие процессы, подчиненные отчитывались ему и готовили материалы для «планов работы».

Компании Пономарева, очевидно, также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе — и эти договоренности тоже достигались через «фсбшника» с позывным «Богун». Пономарев, опять же, эти факты отрицает.

В комментарии Схемам Александр Пономарев отверг подозрения в том, что его бизнес с его ведома работал на Россию. / Фото: Схемы

А после так называемых «референдумов» на оккупированных территориях Украины в конце 2022-го — начале 2023 года значительную часть предприятий с орбиты народного депутата Украины в Бердянске зарегистрировали «по законам» РФ. Среди владельцев компаний частично есть те же менеджеры, что и раньше, в том числе родственники нардепа, например, племянник депутата Игорь Добыча. По словам нардепа, его родственники, в частности сестра, об этом ничего не знали, а компании «внесли в список изъятого имущества и регистрировали уже представители РФ».

Позже Пономарев выехал из оккупации через Крым (где его видели уже в сентябре 2022 года), Грузию и Польшу. В Украину, по данным Схем, он вернулся 17 января 2023 года. Уже через два дня, 19 января, нардеп появился на заседании Верховной Рады — ни разу публично не объяснив, что он делал полгода в оккупации и как оттуда выехал.

В ответ на вопрос Схем Пономарев заявил, что его возвращение на подконтрольную территорию было «очень тяжелым процессом», в котором ему якобы помогли украинские Силы специальных операций (ССО). Однако там не подтвердили такое заявление нардепа.

«Командование ССО ВСУ опровергает причастность подразделений к вывозу господина Александра Пономарева с оккупированных Россией территорий», — сообщили в пресс-службе ССО.