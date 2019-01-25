"Может, россияне злые, потому что пожрать нечего". Украинский журналист Роман Цимбалюк - о своей работе в России и влиянии Путина на курс РФ Вчера, 15:13 2231 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Журналист Роман Цимбалюк Новое Время

Может ли измениться внешняя политика РФ без Путина и почему россияне верят кремлевской пропаганде - эти и другие темы Юрий Мацарский обсудил со спецкорреспондентом УНИАН в Москве Романом Цимбалюком.

Мы выбрали главные цитаты из их разговора:

На самом деле, россияне не сильно отличаются от каких-то других наций - вопрос в СМИ или массовой пропаганде. Ведь если людям в течение многих десятилетий вдалбливать один и тот же тезис, например, о том, что "Путин самый крутой", на последних выборах за него уже голосовали люди, которые только родились, когда он пришел к власти.

Одной из точек невозврата [в отношениях Украины и России] был 2009 или 2010 год (могу ошибаться), когда Владимир Путин первый раз сказал о том, что "мы бы победили в Великой Отечественной войне без Украины". И фактически тогда началась история сепарирования общей победы.

Любое колебание рейтинга президента России никоим образом не скажется на внешней политике России по отношению к нам. То есть мы для них как были врагами, так и останемся, потому что они хотят, чтобы мы Крым и Донбасс признали [российскими], и вообще - федерализация, русский язык и все эти русские бредни-хотелки.

Альтернативное мнение может получить только тот человек, который этого хочет. А люди по своей натуре ленивые. По сути, в России прекрасно работает монополия на информацию.



У нас принято ругать власть - это наше национальное хобби. С этой точки зрения, в России журналистов нет.



Когда приезжаешь в Киев, ты понимаешь, в насколько комфортных условиях люди живут. Это факт. Может быть, в России потому такие злые, что там пожрать, извините, нечего.



Слушая риторику российских депутатов, ты понимаешь, в какую сторону идут импульсы Кремля. А это уже важно, потому что за импульсами Кремля часто идут действия и идут танки, и эти танки стреляют.



Цимбалюк: Мало кто помнит, но в 2010-2011 годах в Москве были массовые волнения, и там люди кричали "раз, два, три - Путин уходи", а еще "Путин - вор" / Фото: EPA

Россиянам непонятно, как можно жить в стране, где неизвестно, кто победит на выборах.



У нас люди иногда думают, что мы живем на "острове Украина", но это не так, и наши агрессивные соседи никуда не делись.

По всем социологическим опросам мы - пострадавшая сторона - относимся к россиянам намного лучше, чем они к нам.



Мало кто помнит, но в 2010-2011 годах в Москве были массовые волнения, и там люди кричали "раз, два, три - Путин уходи", а еще "Путин - вор", и было много разных - не очень приятных - словосочетаний. Люди требовали изменений в стране, а потом с помощью [аннексии] Крыма вся эта, как они говорят, несистемная оппозиция [оказалась] или в могиле, или окончательно маргинализирована.



В обозримом будущем я не вижу вообще никаких предпосылок для улучшения ситуации и смены агрессивного курса [России], и - что важно, - независимо от того, будет Путин у власти или нет. Менять свою политику они будут только в одном случае: если у них не будет хватать ресурсов для того, чтобы вести агрессию.



Дискуссия на тему "Когда холодильник победит телевизор?" ведется только у нас, там такой дискуссии нет.



Наши военные, наши моряки, наши солдаты, офицеры себя ведут очень достойно. Они не раскисают, прямо говорят о том, что они военнопленные. Когда человек сидит в камере, ему же там, наверное, нашептывают: "Твоя страна от тебя отказалась. Признай, что Путин велик, мы тебе дадим банку варенья". А тут они обязаны их показать миру, и они как рок-звезды, только в наручниках, когда все аплодируют, мамы плачут, [рядом] куча иностранных дипломатов, наше посольство.

Собаку [с захваченного украинского судна] вернем вместе с кораблями и Крымом.



В прямую речь были внесены незначительные стилистические правки ради сохранения целостности восприятия материала

