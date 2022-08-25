Блэкаут. Какая ситуация на Запорожской АЭС и какие угрозы предстали перед миром — рассказывает руководитель Энергоатома 25 августа, 21:27 Эксклюзив НВ Запорожская АЭС захвачена россиянами с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские силы фактически повредили все линии, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, тем самым миру угрожают шесть реакторов с ядерным материалом, рассказал в эфире Радио НВ президент Государственного предприятия Энергоатом Петр Котин.



Днем 25 августа НАЭК Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС впервые в своей истории полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.

Энергоатом уточнил, что пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС, 25 августа дважды привели к отключению последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи российские оккупанты повредили своими обстрелами. Из-за этого два работающих энергоблока станции отключились от сети.

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Президент НАЭК Петр Котин накануне, 24 августа, рассказал, чем подобные инциденты угрожают миру и какова ситуация на загруженной ядерным материалом АЭС.

— Прошел Совет безопасности Организации Объединенных Наций, посвященный безопасности на Запорожской АЭС. Вы за этим точно очень внимательно следили, за выступлениями, по вашему мнению, какое значение это будет иметь для того, чтобы деоккупировать станцию и обеспечить ее безопасность?

— Это уже второе заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, второе за последние две недели. Оно было инициировано Россией, на этот раз они совершили некоторые провокации на Запорожской атомной станции, привезли туда своих пропагандистов, которые снимали эти провокации, также снимали клипы, в том числе с некоторыми предателями с Запорожской атомной станции. Это одиночные люди, которые ранее были уволены из-за предательства и коллаборационизма.

Все, что они в результате имеют, они хотят сказать, что все эти обстрелы, которые они производят по территории атомной станции, а также по промышленной зоне атомной станции, производятся украинской стороной. Они выкатили туда свои эти провокации, никто, если коротко говорить о результатах, из присутствовавших стран, которые высказывали свое мнение, им не поверил в эту пропаганду. Было однозначное требование освободить Запорожскую АЭС, сделать зону без вмешательства военных, демилитаризованную зону вокруг атомной станции, вокруг города Энергодара.

И то, что основная угроза ядерной, радиационной безопасности — как самой станции, так и всему миру — это действия российских захватчиков, находящихся на территории Запорожской атомной станции. Это однозначно решение мира, Россия может созвать Совбезы хоть каждый день, потому что это правда, поэтому именно такое решение и такие выводы после этих заседаний она будет всегда получать.

— Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии своих представителей на Запорожской АЭС. Как это было воспринято и как это можно воплотить, как вы считаете?

— Можно это реализовать. Как вы знаете, сейчас планируется миссия МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию, она планируется очень скоро, в течение одной-двух недель, я думаю, что эта миссия будет на территории Запорожской атомной станции. В составе этой миссии будет сам Гроси, также будут его заместители, его свита, также будут несколько экспертов по ядерной и радиационной безопасности, которые являются основными людьми, которым нужно быть там для того, чтобы оценить ядерную, радиационную безопасность на объекте. В первую очередь также физическая безопасность объекта, полностью нарушенная. Также мы ожидаем, что они оценят нарушения столбов безопасности, на которых базируется вся безопасность эксплуатации ядерных объектов, лежащих в основе безопасности, которую контролирует МАГАТЭ. Шесть из них нарушены, у нас есть доказательства этого, и мы надеемся, что эта миссия задокументирует все нарушения.

После этого для нас основным результатом этой миссии должно стать решение о деоккупации Запорожской атомной станции и передаче контроля над ней украинской стороне. Что касается постоянного присутствия экспертов после этого, когда это произойдет, конечно, они могут быть там, но если станция перейдет под украинский контроль, это будет ультимативным решением, решением вопроса с дальнейшей безопасностью Запорожской атомной станции.

— Уточните, пожалуйста, относительно миссии МАГАТЭ, будут ли в нее входить представители Российской Федерации?

— Среди людей, которые будут участвовать, нет российских экспертов. Там только эксперты из западных стран.

— То есть мы можем надеяться, что выводы МАГАТЭ будут объективными.

— Конечно, мы не только надеемся, мы думаем, что только так и должно произойти, здесь нет другого пути. Либо миру будет угрожать ядерная, радиационная катастрофа из-за того, что российские захватчики продолжают там совершать свои провокации, оставаясь на площадке станции, либо по результатам миссии мы все вместе выведем их с территории Запорожской атомной станции Энергодара, и это будет ультимативным решением вопроса возобновления безопасности Запорожской АЭС и обеспечения дальнейшей эксплуатации.

— Что вам известно о попытках оккупантов переподключить Запорожскую станцию к российской энергетической сети?

— У них был такой план, они дали нам около двух недель назад специальную программу, как это они собираются делать для того, чтобы персонал станции подготовился к этим всем переключениям. Сейчас этот вопрос неактуален, потому что после этого в результате военных действий были повреждены линии, через которые они пытались сделать, через эту программу, у них нет физической возможности это сделать.

— В прошлый раз, когда мы с вами говорили, вы сообщали, что на ЗАЭС остались две силовые линии, через которые станция перебрасывает мощность, сгенерированную энергию в энергетическую сеть. Какова ситуация сейчас ?

— Сейчас там исправна только одна линия из четырех. После того как мы с вами говорили, еще одна линия была повреждена. Ситуация там очень непростая, потому что станция выдает свою мощность только через одну линию, еще есть линия связи между Запорожской атомной станцией и тепловой электростанцией, через эту линию также выдают эту мощность, но не очень много. Затем по линиям, соединяющим тепловую электростанцию с энергосистемой, передается электроэнергия в украинскую энергосистему.

Но это очень опасно, если будут повреждены эти линии, а эта линия последняя, о которой я говорил, она уже была повреждена. Ее сейчас восстановили, но она не на 100% восстановлена, еще требуются дополнительные работы на ней для того, чтобы полностью ввести ее в рабочее состояние. Если эти две линии будут повреждены, тогда станция переходит в режим блекаута и далее возможен сценарий с дизель-генераторами, охлаждением топлива, могут быть проблемы. А если возникнут проблемы с охлаждением топлива, тогда могут быть уже последствия в виде радиоактивных выбросов с самой станции.

Это очень тяжелый сценарий, на самом деле мы очень близко к нему находимся. Если сравниваем с мирным временем, когда станция работает, четыре линии есть, все резервные линии подключены, нет никаких тревог и все нормально работает. Сейчас три линии повреждены, это уже нонсенс, через одну линию выдача. Потеряем эту линию из-за обстрелов — и будет беда.

— А что вам известно, в результате каких действий повреждены линии, о которых мы сейчас говорим?

— Две линии были повреждены в начале военных действий России, были обстрелы со стороны России и линии были повреждены. Одна из поврежденных линий, южнодонбасская, повреждена недалеко от Мариуполя, другая линия, соединяющая Запорожскую атомную станцию с Запорожьем, повреждена на линии противостояния между украинскими войсками и российскими захватчиками.

Это в направлении Запорожья, возле Орехова. Другая линия, каховская, повреждена непосредственно на каховской подстанции, также повреждена вблизи Запорожской атомной станции из-за тех минометных обстрелов, которые производит российская сторона, после этого обвиняя украинскую сторону в рамках своих провокаций, о которых мы с вами уже давно говорили.

— В то же время недавно была информация от Главного управления разведки о том, что россияне готовят провокации на Запорожской АЭС. Было сообщение о том, что оттуда вывели всех находившихся там сотрудников Росатома. Что вам известно о таких действиях оккупантов, которые также достаточно тревожны с точки зрения обеспечения санкционированной работы станции?

— Росатом находится на площадке станции, в бункере, который предусмотрен как укрытие для персонала, если произойдет какая-нибудь внештатная ситуация на станции. Таким образом, персонал у нас на станции остается незащищенным, потому что этот кризисный центр, где они находятся, персонал Росатома и сейчас там также российские солдаты, там их натолкано очень много всех, они там постоянно находятся. Относительно обстрелов, у них две или три минометных бригады, постоянно меняющих свою дислокацию по территории промышленной зоны города Энергодар и окрестных поселков возле Энергодара.

Они переезжают с места на место и просто стреляют по промышленной зоне, по окрестностям Энергодара для того, чтобы создавать эту картинку якобы обстрелов территории станции Энергодара украинскими ВС. На самом деле все понимают, что это минометные обстрелы от российских оккупантов, потому что промежуток времени между самим выстрелом и после прихода взрыва от одной до трех секунд. Когда вы находитесь там на месте, можете слышать, как есть выстрел, и через одну-три секунды вы уже слышите, как взрыв приходит на площадку станции или вместе.

Таким образом, это в радиусе одного-трех километров от Энергодара. Конечно, нет украинских войск в этом радиусе, это делается захватчиками для создания провокационных действий. После этого, как правило, они начинают с минометных обстрелов и потом начинают из Градов обстреливать Никополь, Марганец, уже как «ответ» на эти фейковые обстрелы после своих обвинений ВСУ. Конечно, это такая тактика России всегда, врать и после этого обвинить другую сторону, далее фактически наказывать ее. Это в одном ряду с тем, что здесь украинские нацисты и все такое. Это характеризует их, они не изменяются, продолжают в том же духе.

— Что вам известно о присутствии российских военных на территории станции и в технологических помещениях АЭС?

— Они захватили сейчас все подвальные помещения на станции, находятся и в кризисном центре, это помещение для персонала. Оно под землей, там два метра земли на крыше этого помещения, очень хорошо защищено, поэтому они там находятся. Кроме того, они захватили другое такого же рода помещение, которое находится на территории станции и используется для тех же целей.

Это центр технической помощи, который также предусмотрен, чтобы в случае какой-то внештатной ситуации там собирался персонал и руководил ликвидацией последствий такой аварийной ситуации. Сейчас у Запорожской АЭС нет возможности, система противоаварийного реагирования на станции нарушена из-за того, что структура захвачена этими захватчиками.

Кроме того, они захватили на территории станции помещение столовой № 18, где персонал питался, захватили частично лабораторно-бытовой корпус № 2. А что хуже всего, что они фактически выставляют свою военную технику в машзалах блока № 1, блока № 2, выставляют ее под эстакадами, возле специальных корпусов. Там находится до 50 единиц техники, в том числе БМП. Три дня назад они привезли дополнительные свои силы, в частности, дополнительные БМП, дополнительные РЛС (радиолокационные станции) и живую силу. Все это было загнано на территорию атомной станции.

— Напомним, российские оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию, если там произойдет взрыв или пожар, то возможные последствия в 10 раз превысят последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Оцените, пожалуйста, эту угрозу, соглашаетесь ли вы с такой оценкой и продолжается ли заминирование атомной станции, если вам известно?

— Конечно, мы знаем, что полностью заминирована береговая линия, где станция соединяется с Каховским водохранилищем, станция фактически открыта на Каховское водохранилище, ее территория. Там вдоль всей станции она заминирована, вся береговая линия. Это они делали с самого начала, все еще это делают, укрепляются там. Что касается самих энергоблоков, да, именно пребывание тяжелой техники в машзалах энергоблоков, в ремонтной зоне машзалов, в задней части этих машзалов находится, 14 автомобилей они затолкали на первом энергоблоке, там полностью перекрыт весь доступ этими грузовиками.

Конечно, они загружены, а чем — мы не знаем. Вероятнее всего, что там оружие, взрывчатка, все находится в тех грузовиках. Если будет случайная детонация, будет большой пожар и его невозможно будет потушить, потому что нашим пожарным бригадам не будет возможности туда подъехать, потому что они заблокировали сами подъезды этими автомобилями, которые там стоят. Пожарные не смогут попасть в очаг пожара для того, чтобы его потушить.

Вот такая ситуация, и это само по себе минирование энергоблоков, как для нас. Будет пожар — его невозможно потушить, будет пожар в большом машзале, который затем пойдет на реакторное отделение, после этого у нас будут все последствия, не будет охлаждения ядерного топлива из-за того, что насосы выйдут из строя после пожара. После этого будет плавление активных зон и выброс радиоактивных веществ в атмосферу. И здесь зависит только от того, сколько такого ядерного материала будет повреждено, а на Запорожской атомной электростанции ядерного материала очень много.

Шесть энергоблоков, шесть реакторов полностью загруженных, бассейны выдержки у каждого реактора также полностью загружены ядерным материалом. И после этого еще и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, 174 контейнера и 24 топливных сборки в каждом контейнере. Это очень большое количество ядерного материала, если рашисты зададутся целью, то там действительно можно довести катастрофу до масштабов, в 10 раз превышающих то, что было в Чернобыле.

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