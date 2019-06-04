Можем у кого-нибудь дома чаю попить. Зеленский иногда проводит закрытые встречи вне Банковой — АП 4 июня, 11:28 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Первый заместитель главы Администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что закрытые встречи Владимир Зеленский может проводить вне здания АП.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос, правда ли, что Зеленский проводит закрытые встречи вне АП.

«Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из „мавзолея“, как я его называю, конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого дома сесть чаю попить и немного поговорить. Поймите, эта атмосфера (в АП — Ред.) не дает работать продуктивно. Вдохновение мало, понимаете? Надо немножко выйти из этого состояния», — отметил Трофимов.

По словам Трофимова, Зеленский приезжает на работу к 8 утра, а уезжает из АП после 22:00.

