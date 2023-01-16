Будут пугать «правильной Украиной». Как Москва руками Медведчука запустила информацию о ЧВК из украинцев, лояльных Москве 16 января, 20:39 Эксклюзив NV Украинский военный недалеко от Бахмута, Донецкая область, 15 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел, в эфире Radio NV рассказал, как Москва пытается запугать Украину информационными вбросами о получении нового «чудо-оружия», или же создании ЧВК из «правильных украинцев».

Русское wunderwaffe и ЧВК имени Медведчука

Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что за три или четыре дня до 24 февраля Андрей Илларионов, при всем моем уважении к нему, заявил о том, что большой войны не будет, не переживайте. Поэтому он, как и любой эксперт, ошибается и очень часто ошибается. Это первый момент. Второй момент — никакого wunderwaffe в России нет. Единственное, что теоретически может быть, то, о чем говорили в начале нашей программы, — это поставка или не поставка баллистических ракет от Ирана. То есть это единственное новое оружие, которое теоретически может появиться у российской армии.

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В принципе, если мы говорим об этом большом наступлении, очевидно, мы должны понимать, что это началась крупная информационно-психологическая операция со стороны Российской Федерации в отношении Украины. Она состоит из двух аспектов. Первый аспект — это, собственно говоря, страшное оружие, которым, вы правильно сказали: wunderwaffe, по сути, гитлеровское, которого не было и которого, очевидно, нет у Российской Федерации. Но они будут нагнетать эту историю. И то, что мы с вами даже обсуждаем — это говорит о том, что, к сожалению, достаточно широко пошло в украинские массы.

По состоянию на сегодня никакого серьезного оружия, кроме новых мобилизованных, у россиян просто не существует. Второй момент — это сегодняшняя статья Медведчука, то есть оно все ложится в одну канву. Статья Медведчука сводится к простому тезису о том, что «есть партия войны — есть партия мира». То есть он «партия мира» и нужно ее продвигать. То есть они, я думаю, через эти информационные каналы сейчас начнут создавать видимость «другой Украины». Из того, что я понимаю: теперь в ближайшее время будет создана какая-то небольшая ЧВК имени Медведчука.

Частная военная компания, которая будет состоять из якобы перешедших на сторону россиян украинцев и воюющих за то, чтобы был мир в стране Украина. Думаю, так будет строиться их информационная кампания. С одной стороны, нас будут пугать каким-то страшным, невероятным и несуществующим вооружением Российской Федерации. С другой стороны, они будут снова продвигать идею мира и идею «правильных украинцев», желающих мира и воюющих на стороне россиян, их там наберут человек 100, я думаю.

С другой стороны, этот «злобный оскал капитализма», как говорили в советские времена, который хочет и дальше воевать против братского народа. Поэтому, я думаю, что все это ложится в концепцию гибридной войны Герасимова. И вокруг этого мы все должны просто готовиться к тому, что на нас будет изливаться огромная масса подобных информационных бздур, которые, к сожалению, вынуждены будем переваривать.

Опасность передачи Ираном баллистических ракет для РФ

Пока мы говорим об очень теоретических вещах. То есть мы не понимаем, какое количество им будет передано. Мы не понимаем, если будет передано, будет ли нам поставляться вооружение, которое может их ловить. Израиль об этом говорил: если будут переданы баллистические ракеты, они могут помочь нам. И, собственно говоря, какое количество этих ракет будет передано.

Поэтому пока это проблематика для нас, потому что у нас нет оружия, которое может сбивать баллистические ракеты. Но пока говорить о вопросе: насколько это будет серьезно — очень тяжело. Мы не понимаем ни количества, ни ракет, которые будут переданы. И вообще мы не понимаем, будут ли они переданы.