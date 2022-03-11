Жертва собственной пропаганды. Считал, что Украины не существует — Американский политолог Леннон о главных ошибках Путина 11 марта, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Москва недооценила трансформацию идентичности, которая произошла в украинском обществе за восемь лет, считает Олена Леннон, доктор философии, профессор политологии и национальной безопасности в университете Нью-Хейвена (США).

«Что же заставило Путина думать, что ему нужен блицкриг и он будет иметь успех? Путин продвигал идею о том, что украинского государства не существует. Но оказалось, что это совсем не так. Не думаю, что Путин иррационален, но он попал в условия дефицита информации и чувства ближайшей реальности», — утверждает Леннон.

«Другой просчет Москвы, — продолжает Олена Леннон, — это ложное предположение, что прозападная ориентация народа Украины полностью базируется на внешней поддержке Запада, его пропаганде и влиянии. Это тоже оказалось не так».

Леннон также отметила несколько дополнительных « сюрпризов» для Путина.

По ее данным, уже более 16 тысяч иностранцев присоединились к международному легиону территориальной обороны и готовы защищать Украину с оружием в руках.

Европейский Союз, который Путин считал медлительной бюрократической машиной, удивительным образом моментально принял жесткие санкции. Даже Швейцария, имеющая глубокие традиции нейтралитета и являющаяся одним из самых популярных направлений для российских олигархов, объявила, что заморозит их финансовые активы.

И, наконец, мировая публичная поддержка борьбы народа Украины: согласно данным опроса, находящихся в распоряжении Олены Леннон, более 80% американцев поддерживают экономические санкции против России и более 70% готовы согласиться с более высокими ценами на энергоносители в США, если эти санкции окажутся эффективными в сдерживании дальнейшей агрессии России.

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