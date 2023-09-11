Московский суд заочно арестовал мэра Днепра. Филатов ответил — самое высокое признание моих заслуг

11 сентября, 19:01
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Мэр Днепра Борис Филатов (Фото:news.obozrevatel.com)

Мэр Днепра Борис Филатов (Фото:news.obozrevatel.com)

Московский суд в понедельник, 11 сентября, заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова. Филатов назвал это решение страны-агрессора «самым высоким признанием его заслуг перед Украиной».

О заочном аресте Филатова сообщают российские пропагандистские СМИ. Страна-агрессор обвиняет его в якобы «подстрекательстве к геноциду».

«После того как их министр иностранных дел лично цитировал меня на Совбезе ООН считаю этот свой „арест“ самым высоким признанием моих заслуг перед Украиной. Суд на болотах арестовал именно меня — простого мэра одного из украинских областных центров. Не высший государственный чиновник, руководитель ВГА или парламентарий. А просто руководителя одной из общин», — написал Филатов в Telegram.

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Ранее в Беларуси завели уголовное дело на Филатова из-за белорусского бело-красно-белого флага, который вывесили возле здания днепровского горсовета.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Борис Филатов Город Днепр Война России против Украины

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