Московский патриархат заявил об открытии дела по иску об отмене регистрации ПЦУ Вчера, 20:59 Цей матеріал також доступний українською Православная Церковь Украина / Facebook Православная Церковь Украина / Facebook

Окружной административный суд Киева открыл административное производство по иску Московского патриархата об отмене государственной регистрации Православной церкви Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви МП.

УПЦ МП подала иск к Министерству культуры Украины и КП Центр правовой помощи и регистрации с требованием признать незаконной государственную регистрацию Религиозного центра ПЦУ и отменить ее.

В Московском патриархате аргументировали свое решение тем, что у ПЦУ нет оснований называться Киевской митрополией Украинской православной церкви, во-первых, потому что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, и во-вторых, потому что в Томосе об автокефалии определены два названия — Православная церковь Украины и Святейшая церковь Украины.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признавать Православную церковь Украины.