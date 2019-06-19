Московский патриархат заявил об открытии дела по иску об отмене регистрации ПЦУ
Окружной административный суд Киева открыл административное производство по иску Московского патриархата об отмене государственной регистрации Православной церкви Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви МП.
УПЦ МП подала иск к Министерству культуры Украины и КП Центр правовой помощи и регистрации с требованием признать незаконной государственную регистрацию Религиозного центра ПЦУ и отменить ее.
В Московском патриархате аргументировали свое решение тем, что у ПЦУ нет оснований называться Киевской митрополией Украинской православной церкви, во-первых, потому что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, и во-вторых, потому что в Томосе об автокефалии определены два названия — Православная церковь Украины и Святейшая церковь Украины.
Вселенский патриархат обнародовал текст томоса
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.
Томос об автокефалии был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.
Московский патриархат отказался признавать Православную церковь Украины.