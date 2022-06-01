«И дальше будет работать, как филиал ФСБ». УПЦ МП хочет удержать прихожан, обойти закон и выжить во время войны — религиовед 1 июня, 18:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Религиовед Ирина Богачевская: УПЦ МП пытается выжить во время войны в Украине (Фото:Украинская православная церковь Московского патриархата/Facebook)

27 мая Украинская православная церковь Московского патриархата якобы приняла решения, которые должны закрепить «полную самостоятельность и независимость» УПЦ МП от русской церкви.

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что принципиально устав УПЦ (МП) не изменился, потому что «независимость и самостоятельность в управлении» церкви была провозглашена еще в 1990 году, а «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

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В интервью Радио НВ религиовед Ирина Богачевская объяснила, почему Епифаний прав.

— Как расценивать решение УПЦ МП? Это громкие заявления по требованию времени или желания отойти от Москвы? Или нам просто замыливают глаза сложными формулировками, а впоследствии нам можно будет услышать, что совсем не то имели в виду?

— С точки зрения эксперта, к сожалению, не совсем такая радостная картина, как хотелось бы. Дело в том, что прошло собрание. Почему я говорю собрание, потому что статус Собора достаточно условен, он под вопросом. Для того, чтобы это был собор, нужно было выбирать делегатов по строго определенной процедуре, а этого сделано не было.

Практически каждый пункт декларации разобран специалистами: везде это, если пользоваться формулировкой товарища Ленина, шаг вперед, два шага назад. Они продекларировали тот статус, который у них есть с 1990 года. Ни слова об автокефалии, ни слова о том, что они прерывают свое общение с РПЦ нет.

Глава церкви — митрополит Онуфрий не вышел из синода. Более того, церковь никак не обратилась к РПЦ.

Документы. [Они] говорят: «Мы поменяем статус». Но так хотя бы проект к изменению статута можно было бы уже как-то и представить на суд гражданскому обществу Украины.

Речь идет о том, что церковь выполняет свои задачи. Вот тут уже интереснее: какие задачи?

Первая задача. Как мы знаем, с начала войны идет массовый переход парафий в ПЦУ. Цифры какие? За время, которое прошло после создания ПЦУ около 700 приходов перешло в ПЦУ из МП. Сейчас за три месяца — уже 300. То есть, процесс приобретает неуправляемый характер. Паства голосует ногами. Православные украинцы не согласны ходить в церковь, которую благословляет агрессор.

[Декаларация] - это, знаете, слабое заявление о намерениях, которое не подкреплено, к сожалению, действиями. По плодам узнаете дерево, сказано в Библии. А плоды какие? Первый плод — они собьют скоро переход верующих в ПЦУ, как единственную на сегодня, автокефальную, действительно независимую Православную церковь Украины.

— Второй пункт — это оправдание войны в Украине?

— Тут даже не оправдание войны в Украине, нет! Тут другое. Второй пунк: они пытаются обойти те проекты законов, которые находятся в Верховной Раде на утверждении.

— То есть УПЦ МП хотят запретить, так что «давайте не будем называться МП, забудем эту аббревиатуру»?

— Да! И теперь даже если Верховная Рада примет закон о запрещении деятельности УПЦ МП как религиозной организации, которая имеет руководящий центр в государстве-агрессоре, они скажут: «Нет, мы же сказали, что у нас центр тут, у нас самих». И поэтому будут говорить опять, что их права нарушают, церковь испытывает гонения и так далее. Эта риторика нам уже знакома, она долгие годы сопровождает деятельность УПЦ МП.

На мой взгляд, церковь решает эти две цели — выйти из-под санкций, которые украинское государство на нее налагает, успокоить гражданское общество, тем самым сохранить свои ряды в условиях военного времени. И вот пожалуйста — они могут спать спокойно, им ничего не мешает вести их деятельность, как филиала ФСБ дальше. К сожалению, пока это выглядит таким образом.

— Понимаю, почему столь жестким было заявление митрополита Эпифания, главы Православной церкви Украины. Он сказал, что де-факто связь с Москвой остается.

— Вы же видите, какая ситуация — в кавычки взяли название ПЦУ в своем документе. Эта негативная риторика и заявления о том, что «ПЦУ — это не автокефальная церковь, а вот мы!». Если считать, что они действительно собираются уйти от РПЦ, в документе нет ни слова о том, что они собираются как-то общаться с полнотой мирового православия. Кто тогда будет признавать эту церковь? Появляется вопрос о легитимности этой церкви. Нельзя быть в вакууме в церковной жизни. Нужно быть или с Россией, или со Вселенским патриархом.

Этот аргумент свидетельствует о том, что это ситуативная игра в политику.

Про это же свидетельствует отсутствие встревоженной реакции Москвы.

— Как Российская православная церковь отреагировала на это собрание и громкие заявления?

— Получилось так, что эти заявления только для нас оказались громкими. [В РПЦ], видимо, были предупреждены об этом. Я так понимаю из событий, которые происходили параллельно в России, они ждали даже большего демарша со стороны Украинской церкви. Поэтому реакции практически никакой.

Этим демаршем в условиях войны и крайне негативного отношения гражданского общества Украины к УПЦ МП, церковь пытается выжить. И эти все манипуляции, сборы-соборы призваны решить эту цель — сохранить себя в этих условиях.

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