16 октября 2018, вторник

Московский патриархат сравнил действия Константинополя с незаконной аннексией Крыма

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Климента, Константинополь
Фото: news.church.ua

По словам Климента, Константинополь "аннексирует территорию Украинской православной церкви"

В УПЦ Московского патриархата сравнили решение Константинополя о предоставлении Украинской православной церкви томоса об автокефалии с незаконной аннексией Россией Крыма.

Об этом на фоне одностороннего разрыва отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом заявил глава Информационно-просветительского отдела МП архиепископ Климент.

"То, что сейчас происходит со стороны Константинополя - это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - сказал он в интервью Настоящему времени.

При этом подобная аналогия со стороны Климента выглядит довольно странно, учитывая, что УПЦ МП, как и РПЦ всячески приветствовали оккупацию Крыма, называя ее "воссоединением".

Ранее сообщалось, что Священный синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове