Московский патриархат сравнил действия Константинополя с незаконной аннексией Крыма

В УПЦ Московского патриархата сравнили решение Константинополя о предоставлении Украинской православной церкви томоса об автокефалии с незаконной аннексией Россией Крыма.

Об этом на фоне одностороннего разрыва отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом заявил глава Информационно-просветительского отдела МП архиепископ Климент.

"То, что сейчас происходит со стороны Константинополя - это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - сказал он в интервью Настоящему времени.

При этом подобная аналогия со стороны Климента выглядит довольно странно, учитывая, что УПЦ МП, как и РПЦ всячески приветствовали оккупацию Крыма, называя ее "воссоединением".

Ранее сообщалось, что Священный синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.