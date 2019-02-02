Москаль о "сером кардинале" Днепра Петровском: При мне он уехал из Украины Сегодня, 20:33 1077 Цей матеріал також доступний українською mbfs.com.ua Александр Петровский (в центре) на открытии исторического здания синагоги в Днепре mbfs.com.ua

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, который в начале 2000‑х возглавлял управление МВД в Днепропетровской области, рассказал журналу Новое Время о том, где в это время находился ныне влиятельный днепропетровский бизнесмен Александр Петровский и его окружение.

"При мне он не жил в городе и выехал за территорию Украины", - рассказал Москаль журналисту НВ Кристине Бердинских о человеке, которого в 2010 году нынешний генпрокурор Юрий Луценко называл "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".



Затем Москаль добавил: "Я сказал [став главой МВД в области], что ни с кем из бандитов не собираюсь жить на общей территории". Произнеся эту фразу, губернатор поведал, что в те времена управление МВД Днепропетровской области выпускало газету, на развороте которой публиковались фотографии криминальных авторитетов. "А в следующих выпусках мы ставили крестик на тех, кто посажен, - развил свою мысль чиновник. - И в итоге не на ком было ставить крестики, потому что все разбежались и покинули территорию Украины".

"Я жил в свободном Днепропетровске", - резюмировал Москаль.

В 2010 году Юрий Луценко, отставленный на тот момент с поста главы МВД, сообщил на одной из пресс-конференций, шельмуя режим Виктора Януковича: мол, из‑за рубежа в страну стали возвращаться разбитые ранее мафиози.

В этом контексте нынешний глава ГПУ и привел пример Петровского: "Из-за границы вернулся разгромленный в 2005–2006 годах уголовный авторитет Нарик. И мы видим в Днепропетровске уже последствия - взрывы, рэкет, рейдерство".

Однако, как пишет Кристина Бердинских в своем расследовании о Петровском, в августе прошлого года Октябрьский райсуд Днепра постановил, что Петровского нельзя называть Нариком, руководителем организованной преступной группировки и авторитетом. Потому что это наносит урон его деловой репутации и не соответствует действительности.

Читайте полную версию расследования в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года

