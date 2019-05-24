Мосийчук решил выйти из Радикальной партии Вчера, 19:39 3269 Цей матеріал також доступний українською Ігор Мосійчук/Facebook Мосийчук покидает Радикальную партию Ігор Мосійчук/Facebook

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук решил покинуть политическую силу.

«Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко», — заявил нардеп.

По словам Мосийчука, «серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды».

«Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю», — сказал он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя решение однопартийца, заявил, что приветствует его, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза — кобыле легче», — сказал он.