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Мосийчук подал в суд на Супрун и премьера Гройсмана

Сегодня, 18:55
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EPA

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на и.о главы Минздрава Украины Ульяну Супрун и премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам Супрун, нардеп подал против нее два иска, еще два - против премьера Гройсмана.

Рассмотрение одного из исков состоится 15 февраля 2019 года. В частности, Мосийчук считает, что Супрун некомпетентна на посту и.о. министра здравоохранения Украины.

По мнению Супрун, иски являются очередной атакой на медицинскую реформу и попыткой заблокировать работу Минздрава.

"Это делается руками депутата, который уже в свое время попался на получении крупной взятки и которого подозревали по пяти статьям Уголовного кодекса, а теперь очень активно используют для защиты бывшего руководства Одесского национального медицинского университета", - написала Супрун.

И.о министра добавила, что подобные иски уже рассматривались Окружным админсудом Киева. В частности, в 2017 году судьи установили правомерность назначения ее на эту должность.

27 декабря 2018 года Кабинет министров Украины принялраспоряжение о создании Национального Одесского медицинского университета, реорганизовав путем слияния Одесский национальный медицинский университет и Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского.

Между Минздравом и бывшим ректором ОНМУ Валерием Запорожаном продолжается конфликт из-за нежелания последнего покидать пост, несмотря на увольнение. В университете сообщили, что его сторонники захватили ректорат университета, для того, чтобы "вытянуть все средства со счетов учебного заведения".

Минздрав обвиняет Запорожана в "систематическом ограблении университета". В частности, он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.

Однако, 16 января окружной административный суд Киева заблокировал решение правительства о ликвидации Одесского национального медицинского университета (ОНМУ) и создании на его базе нового высшего учебного заведения.

Теги:   Владимир Гройсман Игорь Мосийчук Минздрав Украины Уляна Супрун

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