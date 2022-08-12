В Одесской области мошенники рассылают предпринимателям фейковые письма от имени главы ОВА

12 августа, 11:11
Максим Марченко заверил, что ОВА с подобными письмами ни к кому не обращалась (Фото:Максим Марченко)

Максим Марченко заверил, что ОВА с подобными письмами ни к кому не обращалась (Фото:Максим Марченко)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил о мошенниках, которые расслылают местным предпринимателям фейковые письма от его имени.

Об этом он сообщил в пятницу, 12 августа, у себя в Telegram-канале, обнародовав соответствующее фото.

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«В личные сообщения многих руководителей предприятий, частным лицам и по электронному адресу компаний и организаций, в очередной раз, поступает фейковое письмо-обращение якобы от Одесской областной военной администрации с моей подписью, с просьбой принять участие в программе гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

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В связи с этим Марченко заверил, что ни он лично, ни ОВА в каких бы то ни было программах по сбору средств не участвуют, и подобных писем не рассылают.

«Официально заявляю, что этот документ — фейк!», — подчеркнул чиновник.

Ранее о подобном мошенничестве рассказал также глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Есть информация, что от моего имени идут звонки и просят помощь. Официально говорю — у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить. Точка», — заявил он, комментируя такие случаи.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мошенники Война России против Украины

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