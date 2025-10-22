Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВМС в Турцию и Великобританию

Корвет Гетман Иван Мазепа с экипажем до 106 военнослужащих отправится в Турцию (Фото: ВМС / скриншот из видео / Facebook)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в другие страны во время действия военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта.

В пояснительной записке уточняется, что 321 моряка ВСУ планируют отправить на обучение в Турцию, Великобританию и Северную Ирландию. Это должно помочь Украине получить современную военную технику и научить военнослужащих эффективно ею пользоваться.

В Турцию направят корвет ВМС ВСУ Гетман Иван Мазепа со штатным экипажем общей численностью до 106 военных.

В Великобританию и Северную Ирландию предполагается направить противоминные корабли Черкассы, Чернигов, Мариуполь, Мелитополь и Геническ, а также управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 215 военных.

22 сентября Зеленский подал в ВР проект закона об одобрении указа о направлении подразделений ВСУ в другие государства. 9 октября Верховная Рада в целом приняла законопроект.

В июне 2025 года переданные Бельгией и Нидерландами тральщики присоединились к надводной группировке кораблей ВМС Украины в британском порту Портленд. Корабли Мариуполь и Мелитополь находятся там вместе с тральщиками Чернигов и Черкассы. Кроме того, Нидерланды в конце года обещают передать Украине однотипный корабль Makkum, который будет носить имя Геническ.

В то же время корвет Гетман Иван Мазепа (F-211), который сейчас строится для ВМС Украины в Турции, остается в стране. Согласно требованиям Конвенции Монтре, Анкара прекратила перемещение всех кораблей через проливы Босфор и Дарданелла в Черное море. Поэтому военные корабли пока не могут добраться до Украины.

Как отметил глава Минобороны Денис Шмыгаль, из-за войны РФ против Украины возникла необходимость направления военнослужащих на территорию стран-партнеров. Это позволит получить военную технику и получить профессиональные навыки для ее использования в защите суверенитета Украины.

В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при условии разрешения турецкой стороны на прохождение военных кораблей через Черноморские проливы, Минобороны проинформирует президента о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и организует их подготовку и обеспечение для возвращения к местам постоянной дислокации в Украине.