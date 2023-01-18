Гибель Монастырского: временно исполняющий обязанности главы МВД будет избран на внеочередном заседании Кабмина 18 января, 13:22 Временного исполняющего обязанности главы МВД изберут на внеочередном заседании Кабмина (Фото:NV)

В связи с гибелью Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах временного исполняющего обязанности главы МВД изберут на внеочередном заседании Кабмина в среду, 18 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова, передает Суспільне.

«Сегодня будет внеочередное заседание правительства, где премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности (министра внутренних дел — ред.) Больше Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет», — сказала она.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона заявил, что в ближайшее время обязанности главы МВД будет выполнять кто-то из заместителей Монастырского.

По его словам, нового главу МВД изберут после согласования кандидатуры парламентским комитетом по правоохранительной деятельности и голосования народных депутатов.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский , его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Всего погибли 16 человек, из них — трое детей.

Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства .

СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства (б ортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.