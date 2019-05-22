Моментальная месть — не приоритет. Первое интервью нового руководителя АП — максимально кратко Вчера, 15:09 3805 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Андрей Богдан, руководитель Администрации президента Зеленского Пресс-служба АП

Новый глава Администрации президента Андрей Богдан в день своего назначения дал первое большое интервью на этой должности в эфире телеканала 112.

НВ максимально кратко приводит главные заявления Богдана из этого выступления, в котором он коснулся приоритетов администрации Владимира Зеленского, плана урегулирования конфликта на Донбассе и своих личных связей с Игорем Коломойским.

Наш приоритет - показать на досрочных выборах, что Украина - это цивилизованное государство, где можно играть по правилам и выигрывать и где идеи имеют определяющую роль. Решение о роспуске Верховной Рады абсолютно соответствует Конституции. Все лидеры фракций согласились идти на выборы и приняли позицию президента.

СНБО должны возглавлять не профессиональные военные - на должность секретаря рассматриваем Данилюка. Он может провести необходимые менеджерские решения и реформы в сфере закупок вооружения.

С нынешним парламентом принять новый Избирательный кодекс невозможно. Единственный компромисс - получить пропорциональную систему с закрытыми списками и снизить проходной барьер до 3%.

Запрос общества - это не язык, вера, армия, а экономика и мир. Хотим реализовать маркеры, ощутимые для населения - ремонт дорог. Снижение цены на газ - это большой диалог, решение можем принимать только после консультации с МВФ и другими партнерами.

Для достижения мира и освобождения пленных приемлемы все способы: и открытые сигналы для РФ, и давление международного сообщества. В Минскую группу хотим включить «договороспособных» людей. Ждем этого и со стороны РФ. Обращаем внимание на значимых личностей в истории Украины, мнение которых уважают и могут услышать в России. Есть хорошее правило в дипломатии - не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры. Единственное - мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми.

Должны говорить не только политики, но и народ. Рассматриваем вынесение на референдум вопрос о мирных договоренностей с Россией - спорные или окончательные.

По Коломойскому. Люди всегда работают на разных клиентов - такова наша работа. Я был адвокатом во всех лагерях политиков и, действительно, адвокатом определенного бизнес-крыла и олигарха. Однако я сдаю свою адвокатскую лицензию, приостанавливаю деятельность. С этого момента я не представляю ни одного человека ни в уголовном, ни в любом другом процессе.

Моментальная задача политической мести - не наш приоритет. Мы точно не будем звонить с криками «того - арестуй, того - отпусти». Но при наличии 100% доказательств преступления представителей прошлой власти будем бескомпромиссны.

Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях, и автор этой схемы был среди авторов закона о люстрации. Если я могу занимать какую-то должность в Украине, это или глава АП, или заместители. В этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона.

Формальные реформы АП ни к чему - когда одни департаменты переназывают управлениями. Главная реформа - идеологическая.

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Через пять лет хотим видеть изменение ментальных мыслей общества, когда деньги не принимают как способ достижения политических целей. Из политики уходят «птенцы гнезда Кучмы». Время менять поколения в обществе и во власти.

Стилем новой АП будет публичность. Мы хотим любые действия моментально объяснять. Но кандидатуры на должности нельзя раскрывать до самих назначений.

Никто плакать не будет, если Гройсман внесет представление об отставке. Никакого коллапса или конца истории Украины не произойдет. Возможно, это будет одно из самых правильных его решений.

Есть много мыслей по реформированию Конституции. Все президенты начинали Конституционную ассамблею - возможно, мы тоже пойдем таким путем. Но пока этому не время - точно не первые годы правления новоизбранного президента.

Олигархи уже точно не руководят страной, как раз выборы это изменили. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через АП.