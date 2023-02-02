«Чтобы в следующем году благодарили за спасение от зла». Зеленский онлайн выступил на молитвенном завтраке в США 2 февраля, 21:07 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 2 февраля, обратился к участникам национального молитвенного завтрака в США, в котором участвовали в том числе президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Глава государства напомнил, что сейчас миллионы украинцев просят прогнать оккупантов с украинской территории и восстановить мир.



«Мы верим в Бога. Мы не допускаем разуверения. Благодаря храбрости наших воинов. Благодаря помощи друзей свободы в мире. Благодаря президенту Байдену и всем вам — лидерам и людям, которые помогают. И у нас есть шанс! Шанс изгнать зло, пришедшее на нашу землю под российским флагом», — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что уже год Украина и ее партнеры «стоят против зла», а украинские защитники побеждают врага на поле боя.

«Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Никому из нас не дано знать. И это один из лучших стимулов Господа для людей. Один из лучших стимулов — величественная тишина, в которой человеческое сердце обращается к Богу с молитвой. Когда он дает возможность человеку стать лучше. Когда он дает возможность действиям людей рифмовать их надежды с их же историей», — добавил украинский президент.

В конце обращения Зеленский сказал, что Украина вместе с союзниками должна сделать так, чтобы в следующем году в этот день они вместе могли помолиться «с благодарностью за спасение от зла».