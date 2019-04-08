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Мои дебаты с Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля – Зеленский

Сегодня, 11:53
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Мои дебаты с Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля – Зеленский - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский записал новое видеообращение

 Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК Олимпийский 19 апреля. 

Об этом он сказал в своем видеообращении

"19 апреля на НСК Олимпийский состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему какие угодно вопросы", - сказал Зеленский.

Шоумен также обратился к украинцам и призвал их писать вопросы, на которые они хотели бы услышать ответ, в комментариях.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский

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