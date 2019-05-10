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Могу стать министром соцполитики: интервью с Шустером - максимально кратко

Сегодня, 17:26
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Могу стать министром соцполитики: интервью с Шустером - максимально кратко - фото

Скриншот с видео Алеси Бацман/YouTube

Шустер заявил, что поражение Порошенко на президентских выборах его порадовало

На YouTube-канале Алеси Бацман вышло интервью с журналистом Савиком Шустером. НВ собрало самые главные его заявления в кратком формате.

Результатами выборов поражен, но я этого ожидал. Украинский народ меня постоянно удивляет, но в этот раз - до глубины души. Это как если вас насилуют 28 лет, то вы говорите: Все, хватит!

То, что Порошенко проиграл, меня радует. В первую очередь он проиграл потому, что люди не считали его своим. Его перестали уважать. Люди поняли, кто он. Это очень талантливый президент, но он не должен управлять государством. Потому что нужно думать о людях, а не о себе. Мстить ему не хочу. Если встречу его, скажу: Дай шоколадку. Еще хочу узнать правду про Дебальцево и Иловайск.

Зеленский как человек мне очень нравится. Но президент и человек - это две разные вещи. Я бы ему сказал, что стране нужно глубочайшая социальная реформа - безусловный базовый доход. Для семьи с двумя детьми, двумя родителями, дедушкой и бабушкой хватило бы двух минимальных зарплат.  Я бы мог быть министром социальной политики или иностранных дел.

Не надо Путину говорить, что он агрессор. Нужно говорить, что мы хотим выбраться из дерьма. И говорить с ним обязательно нужно публично.

Об олигархах. Коломойский остроумный,Пинчук старается не быть украинцем, Ахметова уважаю за Шахтер.   

Напомним, в 2017 году телеканал Шустера 3S.TV прекратил спутниковое вещание из-за отсутствия достаточного числа зрителей.

Теги:   Савик Шустер

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