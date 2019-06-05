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«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter

Вчера, 17:33
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«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter - фото

Iuliia Mendel/Facebook

Пользователи к риторике Мендель отнеслись довольно критично

В среду, 5 июня, в микроблоге Twitter произошла небольшая словесная перепалка между пресс-секретарем президента Юлией Мендель и 5 каналом.

Поводом для этого стал пост пресс-секретаря Зеленского с его цитатой, который она опубликовала на английском языке.

В свою очередь 5 канал поинтересовался, будет ли эта же публикация на украинском, чтобы избежать неточностей при переводе.

Судя по всему, это замечание Мендель не понравилось, в связи с чем она решила «уколоть» журналистов.

«Могу начать (писать — ред.) суржиком, специально для 5 канала», — написала он.

Фото: Скриншот со страницы Iuliia Mendel/Twitter

При этом пользователи Twitter отметили под этим постом, что подобная риторика от пресс-секретаря главы государства неприемлема.

Фото: Скриншот со страницы Iuliia Mendel/Twitter

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель.

Теги:   5 канал Владимир Зеленский Юлия Мендель

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