Могли быть другие варианты. В штабе Порошенко показали билборды с Зеленским, Путиным и Галкиным
Представитель штаба кандидата в президенты Украины и нынешнего главы государства Олег Медведев показал несколько вариантов билбордов с предвыборной агитацией.
На брифинге он пояснил, почему в штабе посчитали единственно правильным вариантом рекламу с изображением Порошенко и президента РФ Владимира Путина.
Медведев показал билборд, на котором были изображены Порошенко и российский комик Максим Галкин
"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация. Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией", - сказал он.
Затем представитель штаба Порошенко показал билборд с изображением оппонента нынешнего президента Владимира Зеленского и Галкина.
"Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация. Очевидно, им легче было бы найти общий язык", - пояснил он.
Медведев добавил, что в команде президента совсем не могли представить вариант, где Зеленский противопоставлен Путину.
"Поэтому единственно правильным бордом мы считаем первый (с Порошенко и Путиным - ред). По нашему глубокому убеждению, из двух кандидатов только Порошенко имеет достаточно силы и политической воли, достаточно опыта, чтобы противостоять Путину. Вот простая- простая, как дверь логика этого борда", - добавил Медведев.
Он также подчеркнул, что билборды с Порошенко и Путиным не были призваны создать из Зеленского образ агента Путина.
"Категорически нет. Это не имеет ничего общего с реальностью. Никто у нас не считает, что Зеленский является марионеткой Путина, так же мы не считаем, что сторонники Владимира Александровича являются сторонниками Путина", - резюмировал представитель штаба Порошенко.
Накануне на улицах украинских городов появились борды с изображением Порошенко и Путина. С суровыми выражениями лиц они смотрят друг на друга. Под портретами лидеров Украины и России – надпись "21 апреля – решающий выбор!".
Такой шаг штаба кандидата в президенты вызвал неоднозначную реакцию.
В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.