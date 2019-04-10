Могли быть другие варианты. В штабе Порошенко показали билборды с Зеленским, Путиным и Галкиным Сегодня, 16:11 1623 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Порошенко2019/Facebook По словам Медведева, такой вариант представить сложнее всего Скриншот видео Порошенко2019/Facebook

Представитель штаба кандидата в президенты Украины и нынешнего главы государства Олег Медведев показал несколько вариантов билбордов с предвыборной агитацией.

На брифинге он пояснил, почему в штабе посчитали единственно правильным вариантом рекламу с изображением Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Медведев показал билборд, на котором были изображены Порошенко и российский комик Максим Галкин

"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация. Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией", - сказал он.

Фото: Скриншот с видео Порошенко2019/Facebook

Затем представитель штаба Порошенко показал билборд с изображением оппонента нынешнего президента Владимира Зеленского и Галкина.

"Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация. Очевидно, им легче было бы найти общий язык", - пояснил он.

Фото: Скриншот с видео Порошенко2019/Facebook

Медведев добавил, что в команде президента совсем не могли представить вариант, где Зеленский противопоставлен Путину.

Фото: Скриншот с видео Порошенко2019/Facebook

"Поэтому единственно правильным бордом мы считаем первый (с Порошенко и Путиным - ред). По нашему глубокому убеждению, из двух кандидатов только Порошенко имеет достаточно силы и политической воли, достаточно опыта, чтобы противостоять Путину. Вот простая- простая, как дверь логика этого борда", - добавил Медведев.

Фото: Sapronov Yuri/Facebook

Он также подчеркнул, что билборды с Порошенко и Путиным не были призваны создать из Зеленского образ агента Путина.

"Категорически нет. Это не имеет ничего общего с реальностью. Никто у нас не считает, что Зеленский является марионеткой Путина, так же мы не считаем, что сторонники Владимира Александровича являются сторонниками Путина", - резюмировал представитель штаба Порошенко.

Накануне на улицах украинских городов появились борды с изображением Порошенко и Путина. С суровыми выражениями лиц они смотрят друг на друга. Под портретами лидеров Украины и России – надпись "21 апреля – решающий выбор!".

Такой шаг штаба кандидата в президенты вызвал неоднозначную реакцию.

В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

