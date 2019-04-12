"Модернизированная версия Януковича": Парубий резко высказался о Зеленском Сегодня, 10:19 1765 Цей матеріал також доступний українською Андрей Парубий/Facebook Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича" Андрей Парубий/Facebook

Глава Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что дальнейшая безопасность Украины зависит от выбора избирателями следующего президента страны 21 апреля.

На 12-м Киевском форуме безопасности он отметил, что считает одного из кандидатов шоумена Владимира Зеленского тем, кто предлагает возвратиться на пять лет назад – в Украину до революции Достоинства, сообщает Интерфакс-Украина.



"Я вижу то же самое, что и пять лет тому назад, я слышу то же самое, что я слышал от Партии регионов и (Виктора) Януковича - что оказывается НАТО нам надо через референдум, что оказывается язык, культуру и территорию надо поставить за скобки. Нет никакого нового – это все старое и то, что мы уже слышали", - сказал Парубий.

По его словам, украинским избирателям пытаются продать "модернизированную версию Януковича".

"Это просто такая модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам продать и которую, к сожалению, многие воспринимают за чистую монету. И последствия могут быть такими же", - подчеркнул спикер ВР.