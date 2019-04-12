#
Фоззи
После жизни
Сергей Фурса
Хотите перемен?
Владимир Спиваковский
Бизнесы будущего уже рулят
Зоя Казанжи
Что нас ждет после второго тура
Спецтема: Выборы президента Украины

"Модернизированная версия Януковича": Парубий резко высказался о Зеленском

Сегодня, 10:19
1765
Цей матеріал також доступний українською
"Модернизированная версия Януковича": Парубий резко высказался о Зеленском - фото

Андрей Парубий/Facebook

Парубий считает Зеленского "модернизированной версией Януковича"

Глава Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что дальнейшая безопасность Украины зависит от выбора избирателями следующего президента страны 21 апреля.

На 12-м Киевском форуме безопасности он отметил, что считает одного из кандидатов шоумена Владимира Зеленского тем, кто предлагает возвратиться на пять лет назад – в Украину до революции Достоинства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я вижу то же самое, что и пять лет тому назад, я слышу то же самое, что я слышал от Партии регионов и (Виктора) Януковича - что оказывается НАТО нам надо через референдум, что оказывается язык, культуру и территорию надо поставить за скобки. Нет никакого нового – это все старое и то, что мы уже слышали", - сказал Парубий.

По его словам, украинским избирателям пытаются продать "модернизированную версию Януковича".

"Это просто такая модернизированная версия Януковича, которую пытаются нам продать и которую, к сожалению, многие воспринимают за чистую монету. И последствия могут быть такими же", - подчеркнул спикер ВР.

Теги:   Владимир Зеленский Андрей Парубий

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 18:09

img
Бывший друг Зеленского Манжосов заявил об угрозах - СМИ
Политика

Вчера, 14:16

img
Переломный момент. Эксперты объясняют причину рейтингового разрыва между кандидатами и оценивают шансы Порошенко на победу
Политика

Вчера, 17:41

img
Авторы проекта прокомментировали публикацию ролика с наездом грузовика на Зеленского

ТОП 3

Политика

Вчера, 12:43

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
98340
Политика

Вчера, 10:58

img
БПП: Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля
64977
Политика

Вчера, 23:11

img
Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского
27741