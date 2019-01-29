Модель Балкан. В ОБСЕ озвучили новый план решения конфликта на Донбассе Сегодня, 11:37 2809 Цей матеріал також доступний українською EPA Представители миссии ОБСЕ в Авдеевке (иллюстративное фото) EPA

Новый мирный план урегулирования конфликта на Донбассе предложил Мартин Сайдик, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе в Минске, сообщает Радио НВ.

Документ должен заменить Минские договоренности. Об этом Сайдик рассказал в интервью австрийской газете Kleine Zeitung. Он отметил, что Минские договоренности являются нечеткими, а для местных выборов нужна помощь извне. По его мнению, это может быть только помощь ООН. Задача же ОБСЕ - оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности, отметил дипломат.

Что предусматривает новый план

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем. Это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах. Предлагается создание Евросоюзом Агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе - подобно тому, которое ранее работало от лица ЕС на Балканах. Деятельность этого агентства должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей. Оно должно сотрудничать с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Предлагается создание Евросоюзом Агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе

Также план предлагает создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, задача которой - следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов. Смысл в том, чтобы не устранить местное население от власти, а наоборот - гарантировать, что его права будут обеспечены.

Сюда же относится и элемент амнистии, пояснил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик. Документ должны подписать руководители стран нормандской четверки - России, Украины Франции и Германии. Также необходимо утверждение его парламентами. Договоренности должны иметь вес в политическом и правовом полях.

Почему роль ООН - ключевая

В центре нового мирного плана должна быть Организация Объединенных Наций, отметил в эфире Радио НВ советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко. На роль ОБСЕ приходится около 10%. По плану министерства, напомнил он, все временно оккупированные территории должна быть подмандатны миссии международных сил. Для того, чтобы такие силы зашли на эти территории, Совету безопасности ООН еще предстоит проголосовать за направление такой миссии, отметил он.

Все временно оккупированные территории должны быть подмандатной миссии международных сил

"Если миссия будет вмонтирована в резолюцию Совета Безопасности - [с упоминанием,] что такая миссия будет помогать выполнять минские соглашения - для России будет почти невозможно торпедировать принятие решения Советом Безопасности ООН о направлении миротворческой миссии на Донбасс, - убежден Левченко.- По нашим предложениям, миссия находится [на Донбассе] по хорватскому сценарию: идет разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований. Второй шаг: выборы проводит на временно оккупированных территориях ООН, согласно украинскому законодательству".

Возможные трудности воплощения плана

Конфликт в Украине перешел в фазу, требующую привлечения новых игроков, отметил в комментарии Радио НВ председатель совета Всеукраинского объединения Союз участников миротворческих операций Сергей Грабский. Однако в готовности ООН сейчас менять формат своего присутствия в Восточной Украине есть серьезные сомнения, добавил он. Изменение формата присутствия различных агентств ООН на Востоке Украины может осуществляться только в рамках полномасштабной миротворческой операции.

Расширение нормандского формата до формата международных консультаций привело бы к качественным изменениям

"О предложениях осуществления каких-то совместных акций - это, опять-таки, возможно только в формате привлечения ООН, как миротворческая операция, - считает Грабский. - При всем уважении к ОБСЕ, на сегодняшний день эта организация не имеет возможности проводить ни политических, ни подобных военным операций. А вести наблюдение - это уже может быть определено между командой миротворческих сил миссии ООН, если мы условно можем себе такую миссию представить, и действующими миссиями ОБСЕ".

Будет ли эффективной такая координация и взаимодействие между ООН и ОБСЕ - другой вопрос. В то же время, сегодня ситуация сложилась таким образом, что ни российская, ни украинская стороны не могут сдвинуть ее с мертвой точки. Франция и Германия как гаранты фактически отстранены от этого процесса, добавил Грабский. В то же время есть интерес со стороны Польши, Канады, США, Великобритании. Расширение нормандского формата до формата международных консультаций привело бы к качественным изменениям.

Напомним, 16 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Северодонецк Луганской области заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители ОБСЕ предлагали создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Несколькими днями ранее действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что ОБСЕ готова оказать поддержку на местах в случае разворачивания миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.