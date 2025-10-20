Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней

20 октября, 11:16
Верховная Рада проголосует за продление военного положения 21 октября 2025 года (Фото: Верховная Рада / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней. Об этом свидетельствуют поданные в Верховную Раду законопроекты в понедельник, 20 октября.

Военное положение предлагается продлить с 5 ноября на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.

Проекты направлены на рассмотрение комитета по национальной безопасности. Ожидается, что голосование за законы в сессионном зале парламента состоится 21 октября, написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Это будет уже 17 продление военного положения в Украине с февраля 2022 года.

Ранее 20 октября Зеленский заверил, что Украина приблизилась к окончанию войны, развязанной Россией. По его словам, сейчас у Трампа и в мире царит такое настроение — «давайте все силы бросим и закончим войну России против Украины».

Поделиться:

