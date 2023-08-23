«Ко мне обратились военные». Зеленский прокомментировал возможность будущего усиления мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)
В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой увеличить количество мобилизованных в ряды Сил обороны.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы.
Журналистка спросила Зеленского о том, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли «служить все».
Президент не ответил прямо на этот вопрос, но заявил следующее:
«Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать… Все. Больше пока не могу вам ничего сказать».
Также глава государства добавил, что сейчас активно решается вопрос с ТЦК и прохождения ВВК.
«Вопрос военкоматов — это очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах. Нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать — как и кем», — резюмировал глава государства.
17 августа Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.
Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация.
Во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения с воинского учета.