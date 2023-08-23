«Ко мне обратились военные». Зеленский прокомментировал возможность будущего усиления мобилизации 23 августа, 18:38 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой увеличить количество мобилизованных в ряды Сил обороны.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы.

Журналистка спросила Зеленского о том, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли «служить все».

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Президент не ответил прямо на этот вопрос, но заявил следующее:

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать… Все. Больше пока не могу вам ничего сказать».

Также глава государства добавил, что сейчас активно решается вопрос с ТЦК и прохождения ВВК.

«Вопрос военкоматов — это очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах. Нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать — как и кем», — резюмировал глава государства.

17 августа Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация.

Во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения с воинского учета.