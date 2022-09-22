Зеленский обратился к россиянам, которых мобилизуют на войну против Украины 22 сентября, 22:31 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский призвал россиян, которых мобилизовали для войны против Украины, протестовать, убегать или сдаваться в украинский плен, чтобы не погибнуть на фронте.

«Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. Пусть не массовые, но они были и есть. И это показатель не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах России», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

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Президент добавил, что жители Дагестана, Бурятии и других областей РФ понимают, что их «просто кинули на смерть». Зеленский задался вопросом, почему россияне должны погибать в Украине из-за желания диктатора Владимира Путина.

«Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали и молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин это выбор — погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России это выбор — потерять мужей, сыновей, внуков или попытаться защитить их от гибели. От войны, от одного человека», — говорит Зеленский.

Президент добавил, что Москва хочет мобилизовать в армию до миллиона мужчин и будет брать всех без разбора.

Зеленский также напомнил, что дети кремлевской верхушки на войне не окажутся.

«55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить», — говорит украинских лидер.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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