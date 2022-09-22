Зеленский обратился к россиянам, которых мобилизуют на войну против Украины

22 сентября, 22:31
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Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский призвал россиян, которых мобилизовали для войны против Украины, протестовать, убегать или сдаваться в украинский плен, чтобы не погибнуть на фронте.

«Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. Пусть не массовые, но они были и есть. И это показатель не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах России», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

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Президент добавил, что жители Дагестана, Бурятии и других областей РФ понимают, что их «просто кинули на смерть». Зеленский задался вопросом, почему россияне должны погибать в Украине из-за желания диктатора Владимира Путина.

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«Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали и молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин это выбор — погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России это выбор — потерять мужей, сыновей, внуков или попытаться защитить их от гибели. От войны, от одного человека», — говорит Зеленский.

Президент добавил, что Москва хочет мобилизовать в армию до миллиона мужчин и будет брать всех без разбора.

Зеленский также напомнил, что дети кремлевской верхушки на войне не окажутся.

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«55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить», — говорит украинских лидер.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

https://www.youtube.com/embed/xoxN83Kug5s
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мобилизация Владимир Зеленский

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