Украина не планирует проводить дополнительную мобилизацию — Подоляк 26 сентября, 19:19 Михаил Подоляк (Фото:пресс-служба ОП)

Власти не планируют проводить дополнительную мобилизацию, поскольку Украина имеет достаточно резервов через систему территориальной обороны.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью Tagesschau.

«В отличие от РФ, мы прагматичная страна, и мы смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где и сколько человек должно быть. Мы принимаем во внимание подготовку и моральный дух», — сказал он.

Видео дня

Подоляк отметил, что Украина уже создала резервы через систему территориальной обороны и будет активно использовать эти резервы.

«Сегодня нам не нужно объявлять дополнительную мобилизацию. У нас все есть и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих», — подчеркнул он.

Также Подоляк отметил, что у украинской стороны не так много потерь с военной стороны.

«Потому что в отличие от России мы воюем более креативно», — сказал Подоляк.

23 сентября в Минобороны Украины сообщили, что потери ВСУ с начала полномасштабной войны РФ против Украины составляют более девяти тысяч погибших.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.