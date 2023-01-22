Чтобы ВСУ восстанавливали силы: Военному руководству поручено создать резервы личного состава — Зеленский

22 января, 22:04
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины получило задачу создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

Об этом сообщает Офис президента.

«Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что не может раскрывать подробностей мобилизационных процессов, но Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения и командующие работают над их реализацией.

Также президент сказал, что личный состав является важнейшим ресурсом украинской армии, и его нужно беречь.

https://www.youtube.com/embed/pgp-MaN7i3Q
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Война России против Украины

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