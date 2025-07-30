Правительство инициирует отсрочку от мобилизации для тех, кто завершил службу по программе Контракт 18−24

Кабинет министров Украины подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для военных, которые отслужат по программе Контракт 18−24. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в среду, 30 июля.

Документ предлагает предоставлять таким военнослужащим отсрочку от мобилизации сроком на один год после достижения ими возраста 25 лет.

«Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста», — сообщил Шмыгаль.

Он также сообщил о запуске отдельного направления программы Контракт 18−24 — контракта для операторов дронов. Он будет иметь особые условия, среди которых четкий срок службы — два года. Для будущих операторов БпЛА предусмотрена выплата 1 млн грн и возможность ипотеки под 0% по окончании службы.

27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по Контракту 18−24.

Программа Контракт 18−24 для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

