В Раде выступили за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование 30 августа, 13:01 Федор Вениславский предлагает внести изменения в список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации (Фото:ВР)

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский выступил за отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто получает высшее образование во второй раз.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения», — пояснил Вениславский.

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Нардеп напомнил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

«Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопрос», — сказал он.

Вениславский также подчеркнул, что в Украине и за границей фиксируют злоупотребление этим вопросом.

«Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление», — резюмировал он.

Ранее Вениславский заявил, что в Украине происходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия.

По его словам, в Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет.

Это же подтвердил и министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что сейчас нет необходимости объявлять новую волну мобилизации по увеличению численности.

Министр добавил, что Украина несет потери, но они «кратно меньше потерь россиян», однако есть погибшие и раненые, поэтому нужно восполнять потери. Резников подчеркнул, что критической ситуации нет.

