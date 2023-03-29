В Раде хотят усовершенствовать мобилизацию: кого это коснется 29 марта, 13:41 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Верховная Рада хочет усовершенствовать процедуру мобилизации в Украине. Это коснется случаев, когда мобилизированных сразу отправляют в зону боевых действий, а также правил выдачи повесток внутренне перемещенным лицам.

Об этом Укринформу рассказал представитель президента в парламенте Федор Вениславский, который входит в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.

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Он рассказал, что на одном из заседаний, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизацию, выяснили, почему возникают «неправильные ситуации».

«Например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Вениславский.

По его словам, сейчас комитет разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые сейчас вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

В Украине с 24 февраля 2022 года идет всеобщая мобилизация, призвать в армию могут всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, которые могут нести службу по состоянию здоровья. Последний раз военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года.



24 марта в Раде зарегистрировали законопроект о возможности демобилизации по собственному желанию во время войны через 18 месяцев службы. Через несколько дней обнародовали его текст.