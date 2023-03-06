«У Генштаба есть потребность». Резников заявил, что мобилизационный план, введенный в начале военного положения, не завершен 6 марта, 09:44 Резников дал понять, что мобилизация в Украине будет продолжаться (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизационный план, который был введен в Украине в начале действия военного положения, не завершен.

Об этом он сказал в интервью Ліга.net.

«Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен», — сказал министр обороны.

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Резников добавил, что у Генштаба ВСУ есть потребность в военнослужащих и в ведомстве точно знают необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов.

«Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести. Это будет один из вызовов Виталия (Виталия Дейнеги, замминистра по вопросам цифрового развития в Минобороны — ред.)», — резюмировал он.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация. Они действуют до сих пор.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.

