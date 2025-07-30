«Сознательное решение украинцев». Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине происходит «на 90% добровольно»

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что мобилизационная кампания в Украине проходит в плановом режиме, а большинство граждан, которые получают повестки, сознательно идут в армию.

«По состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить», — сказал Шмыгаль в интервью BBC.

Реклама

По словам министра, людей «никто не хватает и не тянет», а, получив документ, они приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры.

Шмыгаль заявил, что в медиа «всегда освещают тот небольшой, скандальный процент», который работает против Украины.

«Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация — это эти 5−10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев. Посмотрите в армии — там разные люди. Там есть и бизнесмены, и люди из сел. Армия — это отражение украинского общества», — сказал министр.

По его словам, мобилизация — «это сложный процесс», но украинцы должны отвоевать право жить в мирной стране.