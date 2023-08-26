Мобилизацию вряд ли изменят, но возможен дополнительный призыв — Данилов 26 августа, 00:50 Украинский военный под Бахмутом (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Изменений в мобилизации ожидать не стоит, но в Украине возможен дополнительный призыв. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио в пятницу, 25 августа.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что военные обращались к нему по вопросу возможного усиления мобилизации, Данилов сказал, что «изменений ожидать не нужно».



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«У нас мобилизация не прекращалась ни дня, но она происходит с учетом необходимости парней и девушек, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач. Мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, переполох не надо поднимать, потому что все идет по плану, который есть на сегодня», — отметил он.

При этом, по словам Данилова, скорее всего, будет дополнительный призыв, но это «не значит, что это будет выходить за рамки, утвержденные еще 24 февраля 2022 года».

«Мобилизация происходит спокойно и объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил, никогда не пересекали эту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач», — добавил секретарь СНБО.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные обращались к нему с тем, чтобы «дать возможность больше мобилизовать», но не сообщил подробности.

17 августа Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.