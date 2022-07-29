Рада поддержала освобождение от призыва родственников погибших на войне

29 июля, 16:17
Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада в пятницу, 29 июля, приняла в целом законопроект о расширении списка людей, которые не подлежат призыву во время мобилизации, и включении туда граждан, чьи родственники погибли на развязанной Россией войне.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект № 7481 поддержали 282 нардепа. Согласно документу, призыву не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (АТО, ООС) и отражения вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Видео дня
Читайте также:

Также парламент принял в целом законопроект № 7352 (281 голос) об отсрочке от призыва во время мобилизации научных, научно-педагогических и педагогических сотрудников независимо от наличия у них ученого звания или степени.

Согласно документу, право на отсрочку будет у научных, научно-педагогических и педагогических работников научных учреждений и организаций, учреждений высшего, специального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Читайте также:

Согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации, право на отсрочку есть у научных и научно-педагогических сотрудников, которые имеют ученое звание и/или степень. При этом закон не учитывал некоторые другие категории сотрудников, в частности, людей без ученых званий и степеней и работников учреждений высшего и специального предвысшего образования.

День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов

https://www.youtube.com/embed/GsVyU73RPrQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Законопроект Призыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий, отмечают в Министерстве обороны Великобритании (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)
Взять Херсон /
Западные СМИ — о стратегии, тактике и перспективах одной из самых амбициозных операций ВСУ в этой войне
29 июля, 15:24
События
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

29 июля, 13:29
Мнения
Василий Даниляк и Андрей Онистрат (Фото:скриншот Youtube-канал «Бегущий Банкир»)
Крупнейший игрок /
Цены на бензин, курс доллара и потери на $75 млн — как сеть ОККО зарабатывает во время войны
29 июля, 08:35
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X