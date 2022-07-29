Рада поддержала освобождение от призыва родственников погибших на войне 29 июля, 16:17 Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада в пятницу, 29 июля, приняла в целом законопроект о расширении списка людей, которые не подлежат призыву во время мобилизации, и включении туда граждан, чьи родственники погибли на развязанной Россией войне.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект № 7481 поддержали 282 нардепа. Согласно документу, призыву не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отражения вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (АТО, ООС) и отражения вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.



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Также парламент принял в целом законопроект № 7352 (281 голос) об отсрочке от призыва во время мобилизации научных, научно-педагогических и педагогических сотрудников независимо от наличия у них ученого звания или степени.



Согласно документу, право на отсрочку будет у научных, научно-педагогических и педагогических работников научных учреждений и организаций, учреждений высшего, специального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации, право на отсрочку есть у научных и научно-педагогических сотрудников, которые имеют ученое звание и/или степень. При этом закон не учитывал некоторые другие категории сотрудников, в частности, людей без ученых званий и степеней и работников учреждений высшего и специального предвысшего образования.

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