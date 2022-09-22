Россия откровенно признала, что ее кадровая армия не выдержала и посыпалась — Зеленский 22 сентября, 22:32 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в обращении в четверг, 22 сентября, заявил, что объявление страной-агрессором Россией «частичной» мобилизации означает признание провалов российской армии.

Глава государства поблагодарил всех, кто защищает Украину и ее независимость, и отметил, что сейчас «каждый оккупант, даже самый неадекватный», ощутил, что наша страна может победить и идет к победе. На этом фоне страна-агрессор меняет тактику и пытается втянуть в полномасштабную войну еще больше россиян и ресурсов.



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«Российское решение о мобилизации — откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России — это не что-то на ТВ или в интернете, а то, что зашло в каждый российский дом», — добавил Зеленский.

Накануне президент говорил, что российский диктатор Владимир Путин хочет утопить Украину в крови, в частности, своих солдат.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе "частичной" мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.



Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



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